Кінець заторам? Кличко розповів, коли в столиці відкриється Шулявський міст



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17 березня вночі Віталій Кличко перевірив готовність робіт по демонтажу Шулявського шляхопроводу

Столичний голова обіцяє до кінця року розблокувати рух на шулявській транспортній розв’язці

Столична влада планує відкрити новий Шулявський шляхопровід до кінця 2019 року. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

Він заперечив припущення, що міст планують відкрити на початку виборчої кампанії мера наступного року.

«Шулявський міст ми відкриємо до кінця цього року. Якщо не буде якихось форс-мажорів, плануємо до кінця року вже запустити автомобільний рух мостом», - зазначив Кличко.

Коментуючи інформацію, що Антимонопольний комітет своїми рішеннями може заблокувати зведення шляхопроводу, про що заявляє підрядник, мер сказав: «Це може бути проблема підрядника. Я з’ясую це питання. Моє завдання – забезпечити максимально сприятливі умови для того, щоб підрядник виконав свої зобов’язання, і кияни вчасно отримали цей об’єкт».

За його словами, місто виконує свої зобов’язання щодо фінансування, воно відбувається за графіком.

«Зараз там збирають прогони нового моста (невдовзі встановлять перший з п’яти), перекладаються мережі, бо це дуже складний об’єкт», - розповів Кличко.

Він також повідомив про проблеми з п’ятим цехом заводу «Більшовик». «Для того, щоб зробити повноцінну розв’язку, нам потрібно знести цей цех, який не працює за профілем, там зараз продають секонд-хенд. Фонд держмайна саботує це питання, і якщо вони не припинять це робити, ми будемо вже називати прізвища, хто цим займається», - заявив мер.

Проте, він відмовився зараз назвати імена, оскільки сподівається найближчим часом вирішити проблему з цехом заводу.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, із 01:00 до 12:00 повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу. У зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги.

Як повідомлялося, перекривати проспект Перемоги для встановлення прогонових частин мосту планують двічі, на короткі терміни, коли рух транспорту буде найменший - у вихідні. Так, перше перекриття планують вже наступного тижня, коли встановлять перший прогін. Чергове перекриття відбудеться за півтора місяця. Попередньо киян повідомлять про відповідні зміни руху транспорту.

Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Наразі старий міст повністю розібрали. Частину металевих конструкцій для нового мосту вже завезли на будівельний майданчик і почали монтувати.

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