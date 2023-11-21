Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Європарламент відкриє офіс у Києві – Euractiv

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент відкриє офіс у Києві – Euractiv
Лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах
фото з відкритих джерел

Рішення про відкриття офісу Європарламенту має на меті полегшити відносини з українським парламентом

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання високопосадовців українського уряду. Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, з яким ознайомився Euractiv.

Рішення про відкриття офісу має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, налагодити його контакти з «відповідними комітетами» Європарламенту, а також полегшити адміністративну роботу.

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування інституції.

Європейський парламент має офіс зв'язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними зв'язки, наприклад спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв'язки з місцевими ЗМІ.

Згідно з документом, лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах, зокрема в Нью-Йорку, Аддіс-Абебі та Джакарті, «де співробітники парламенту відряджаються до Представництва ЄС».

Делегація ЄС у кожній країні, що не є членом ЄС, є дипломатичним представництвом ЄС на цій території, підпорядкованим Європейській службі зовнішніх справ.

Як відомо, президентка Європейського парламенту Роберта Метсола послідовно виступає на підтримку України від початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Минулого року Європарламент присудив премію Сахарова за свободу слова українському народу та президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС.

Як відомо, 14-15 грудня у Брюсселі має відбутися саміт ЄС, де питання розширення буде одним з ключових. У останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Теги: Європарламент Київ Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість заявки на отримання дозволу складатиме 7 євро, але для деяких осіб він буде безкоштовним
ЄС в черговий раз відтермінував платний в'їзд українців до європейських країн
21 листопада, 08:45
Ексголова Ради НБУ зауважив, поки йде війна, принципових змін у формах отримання майбутньої допомоги не очікується
Хто дає гроші Україні? Названа найбільша п’ятірка кредиторів
19 листопада, 13:00
Як зазначає Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС
Bloomberg розповів, що Євросоюз планує заборонити РФ в наступному пакеті санкцій
15 листопада, 15:52
1 листопада, військовому Дмитру Коцюбайлу з позивним Да Вінчі могло б виповнитися 28 років
Столична влада визначилася із районом, де з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі
9 листопада, 14:04
ЄС радикально скоротив свою залежність від російського викопного палива
ЄС планує значно скоротити імпорт російського газу вже у 2023 році
3 листопада, 11:13
Павільйон «Квіти України»
Суд Києва повернув будівлі «Квіти України» статус памʼятки
31 жовтня, 21:24
«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
«Київтеплоенерго» має намір витратити 2 млн грн на друк платіжок за тепло
31 жовтня, 10:47
Прем'єр-міністр Болгарії та канцлер Австрії зустрілись у Відні
Розширення Шенгенської зони неможливе: канцлер Австрії знайшов пояснення
25 жовтня, 11:07
Депутат Європейського парламенту від Угорщини Каталін Че
Угорська евродепутат: ЄС має збільшити та прискорити допомогу Україні
24 жовтня, 15:59

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
30K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7142
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua