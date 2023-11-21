Європарламент відкриє офіс у Києві – Euractiv

Лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах

Рішення про відкриття офісу Європарламенту має на меті полегшити відносини з українським парламентом

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту на прохання високопосадовців українського уряду. Про це йдеться в документі бюро Європарламенту, з яким ознайомився Euractiv.

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Рішення про відкриття офісу має на меті полегшити відносини з українським парламентом, зокрема, налагодити його контакти з «відповідними комітетами» Європарламенту, а також полегшити адміністративну роботу.

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування інституції.

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Європейський парламент має офіс зв'язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними зв'язки, наприклад спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи зв'язки з місцевими ЗМІ.

Згідно з документом, лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах, зокрема в Нью-Йорку, Аддіс-Абебі та Джакарті, «де співробітники парламенту відряджаються до Представництва ЄС».

Делегація ЄС у кожній країні, що не є членом ЄС, є дипломатичним представництвом ЄС на цій території, підпорядкованим Європейській службі зовнішніх справ.

Як відомо, президентка Європейського парламенту Роберта Метсола послідовно виступає на підтримку України від початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Минулого року Європарламент присудив премію Сахарова за свободу слова українському народу та президенту Володимиру Зеленському.

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Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС.

Як відомо, 14-15 грудня у Брюсселі має відбутися саміт ЄС, де питання розширення буде одним з ключових. У останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.