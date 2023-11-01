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Кличко розповів, що змусило його покататися в метро (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко розповів, що змусило його покататися в метро (фото)
фото: Віталій Кличко/Facebook

У якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро

Мер Києва Віталій Кличко проїхаввся у столичному метро та показав вагони, які передала Польща. Про це Клично розповів у соцмережах.

«Відсьогодні зеленою гілкою столичного метро вже курсує потяг з вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні», – написав очільник столиці.

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Кличко наголосив, що в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро.

«Фахівці КП «Київський метрополітен» проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки.

Дякую за допомогу нашим польським друзям і, зокрема, меру Варшави Рафалу Тшасковському», – додав мер міста.

Раніше Кличко повідомив, що Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення.

Теги: Віталій Кличко Польща метро потяг

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