Кличко розповів, що змусило його покататися в метро (фото)
У якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро
Мер Києва Віталій Кличко проїхаввся у столичному метро та показав вагони, які передала Польща. Про це Клично розповів у соцмережах.
«Відсьогодні зеленою гілкою столичного метро вже курсує потяг з вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні і гарні», – написав очільник столиці.
Кличко наголосив, що в якості благодійної допомоги Варшава передала Києву 60 вагонів метро.
«Фахівці КП «Київський метрополітен» проводять всі необхідні експертизи вагонів. І частину ще додадуть до рухомого складу столичного метро. А частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки.
Дякую за допомогу нашим польським друзям і, зокрема, меру Варшави Рафалу Тшасковському», – додав мер міста.
Раніше Кличко повідомив, що Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення.
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