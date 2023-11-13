Музей Булгакова в Києві може бути позбавлений статусу пам'ятки національного значення

Будинок, у якому мешкав Михайло Булгаков, може бути позбавлений статусу об'єкта культурної спадщини національного значення

Музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення

На Андріївському узвозі у Києві будинок письменника Михайла Булгакова може втратити свій статус об'єкта культурної спадщини національного значення. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у телемарафоні.

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Зазначається, що музей може отримати статус пам'ятки місцевого значення.

За словами Карандєєва, 13 пам'яток, які раніше мали статус національного значення, можуть вилучити з реєстру національного значення: «Деякі пам'ятки національного значення, які, можливо, мають не тільки ідеологічне забарвлення, але й справді є пам'ятками мистецтва й історії, можуть змінити свій статус із національного на місцевий».

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Він також зазначив, що ці пам'ятки змінять формат свого використання.

Нагадаємо, що в неділю, 28 травня, на фасаді київського музею Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі, невідомі закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену літератору.