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Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Президенту Латвії у Києві довелося сидіти в укритті під час атаки (фото)
Едгарс Рінкевичс в укритті в Києві
фото: Ilmārs Znotiņš

Російські окупанти понад 6 годин атакували Київ дронами

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебуває у Києві з візитом, у ніч на 25 листопада спускався в укриття під час масованої атаки дронів на столицю України. Про це він повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

Рінкевичс оприлюднив фото зі свого перебуванні в укритті. «25 листопада, 05:10 ранку, Київ», – написав він.

Як повідомлялося, 24 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом, який перебуває з візитом у нашій країні. 

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога. 

Читайте також: Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
Теги: війна Київ Латвія окупанти безпілотник

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