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Росіяни масово перекидають авіацію з Бердянська: коментар Повітряних сил

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни масово перекидають авіацію з Бердянська: коментар Повітряних сил
РФ забирає з Бердянська гвинтокрили Мі-8
фото ілюстративне

Ворог намагається прибрати свої борти з зони досяжності американських далекобійних ракет

Окупанти після ударів ЗСУ ракетами Atacms перекинули з тимчасово окупованого Бердянська у Таганрог свою авіацію. За попередніми даними, йдеться про 21 гвинтокрил типу Ка-52 і Мі-8. Такі дії рашистів прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зазначається, що таким чином ворог намагається прибрати свої борти з зони досяжності американських далекобійних ракет, які Україна отримала нещодавно. 

Крім того, Ігнат припускає, що після отримання винищувачів F-16 росіяни зроблять те ж саме.

«Якщо з'являються засоби ураження з відповідним радіусом дії і технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати – це очевидно. Ми бачили в Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з'являються засоби, які можуть дістати противника, то противник буде на це реагувати», – додав він.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти літак ракета

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