Рада забрала військовий ПДФО з місцевих бюджетів. Кличко пояснив головну небезпеку

Мер Києва наголосив, що рішення парламенту особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету

Віталій Кличко: «Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії»

Свої рішенням про вилучення військового податку з місцевих бюджетів, парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Про це завив мер Києва Віталій Кличко.

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«Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад. А Київ - 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад», – вважає Кличко.

Мер Києва наголосив, що це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету.

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«Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах», – додав мер столиці.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10037, яким податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із забезпечення військових буде перенаправлено з місцевих до державного бюджету.

До відома, ексміністр із питань ЖКГ, народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко вважає, що за вилучені кошти з військового ПДФО у місцевих бюджетів уряд мав би розв'язати проблему багатомільярдної заборгованості перед громадами з компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання.