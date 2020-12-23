У центрі Харкова прощаються з Кернесом. Кличко теж приїхав (відео)

Церемонія є відкритою, попрощатися з міським головою можуть всі бажаючі

Церемонія є відкритою, попрощатися з міським головою можуть всі бажаючі

Охорону забезпечують понад 400 поліцейських та бійців Нацгвардії

У Харківському національному академічному театрі опери та балету 23 грудня проходить відкрита церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом.

Церемонія є відкритою, попрощатися з міським головою можуть усі бажаючі. Біля театру встановили розподільні стрічки, які мають направляти та розмежовувати потік людей.

Охорону забезпечують понад 400 поліцейських та бійців Нацгвардії. У будівлі також присутня велика кількість приватної охорони.

На фасаді театру розмістили банер із портретом Кернеса та написом «Любити Харків – працювати для людей». До труни вже принесли траурні вінки від комунальних, громадських, бізнес-організацій та громадян.

На церемонії прощання присутні мер Києва Віталій Кличко та Михайло Добкін. Також там є нардеп-олігарх Вадим Новинський, екснардеп Євген Мураєв, бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

Крім цього, у заході беруть участь секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, перший заступник мера Олександр Новак, сини Кирило Кернес, Родіон Кірєєв та Родіон Гайсинський, екснардеп та колишній мер Харкова Михайло Добкін.

Зранку Кернеса відспівали в Благовіщенському соборі. Його поховають на кладовищі №2 на вулиці Пушкінській. Поховання орієнтовно розпочнеться о 13:30. У зв’язку з проведенням церемонії прощання до 16:00 перекрита частина вулиці Сумської.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.