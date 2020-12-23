Сьогодні ховають Кернеса. Чому він так рано пішов із життя

Мера поховають на Почесній алеї кладовища № 2 на вулиці Пушкінській

У середу, 23 грудня, відбудуться жалобні заходи та прощання з харківським мером Геннадієм Кернесом. Церемонія триватиме чотири години. Громадський порядок забезпечуватиме поліція.

У Благовіщенському соборі зранку відбулося відспівування. Наразі труну мають доставити в Харківський національний театр опери й балету. Заради цього будуть змінені маршрути руху громадського транспорту. З 09:00 до 13:00 всі бажаючі зможуть попрощатися з мером, після чого відбудеться поховання.

Мера поховають на Почесній алеї кладовища № 2 на вулиці Пушкінській. Могила розташована поруч з могилами бійців Другої світової війни та навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Поминальний обід відбудеться або в готелі Національ, або в Kharkiv Palace.

Зазначимо, що напередодні, 22 грудня, Харків посилено готувався до прощальної церемонії з колишнім очільником міста.

61-річний Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований з коронавірусом. 21 грудня літак доправив із Німеччини в Україну тіло Кернеса. Труну в аеропорту зустріли його соратники та близькі.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Главком пригадує насичене життя та діяльність Геннадія Кернеса, а також перебіг хвороби, яка спричинила смерть.

Як Кернес захворів на коронавірус

Геннадій Кернес захворів на Covid-19 ще на початку вересня. Відразу ж соцмережами почали ширитися чутки, що начебто Кернес має важкий перебіг хвороби та впав у кому.

15 вересня хворобу мера міста підтвердив речник міської ради Юрій Сидоренко. «Він просив передати, що підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Про жодну кому, про жоден набряк мозку, інші фейки, які можуть виникнути у хворій, політично збоченій голові не йдеться», – сказав він.

Тиждень Геннадій Кернес провів у Харківській лікарні. І вже 17 вересня його відправили на лікування в Німеччину, у всесвітньо відому клініку «Шаріте» через значне погіршення стану здоров’я.

«Ми наполягаємо, що всі чутки про кому, набряк мозку й інсульт є фейками, які спеціально запускаються. Погіршення лікарі пов’язують із пораненнями, які Геннадій Кернес отримав 28 квітня 2014 року під час пробіжки. На нього стався замах, у результаті чого було пошкоджено хребет, спинний мозок, одне з легень, печінка. Від цього Геннадій Кернес отямився, алеCovid-19, на жаль, спровокував не лише запалення легень , але таке відлуння того пострілу», – заявив Юрій Сидоренко вже наступного дня після транспортування Кернеса в Німеччину.

Протягом трьох місяців інформації про стан здоров'я Кернеса було вкрай небагато.

У міській раді повідомляли, що його стан є стабільним, утім за весь цей час, попри цікавість містян та запити ЗМІ було опубліковане лише одне фото з клініки. Його розмістив у себе в Телеграм-каналі бізнесмен Павло Фукс 10 листопада 2020 року.

Таку обмеженість інформації в міській раді виправдовували тим, що начебто згідно із правилами клініки відео та фотозйомка в палаті Кернеса заборонена.

До Головного управління Національної поліції в Харківській області, навіть, надійшла заява про зникнення мера, відповідну новину розмістили на офіційному сайті поліції, утім згодом новина зникла. Чому ця інформація була видалена в поліції так і не пояснили.

«Лихі 90-ті» та майстер на всі руки

Геннадій Кернес був одним із керівників Харкова ще від початку 2000-х – секретарем міськради у 2002 та у 2006-2010 роках, згодом –мером міста.

Навряд чи в Україні знайдеться мер із такою суперечливою біографією, навколо якого було б так багато суперечок і конфліктів. На нього кілька разів скоювали замахи, ще з молодих років його підозрювали в злочинах.

Як пише ВВС Україна, він був яскравим представником «лихих 90-х» на Харківщині, коли багато хто із теперішніх бізнесменів починали свій бізнес із нуля на тлі економічної кризи.

Починав Геннадій Кернес свою трудову діяльність у 70-х роках робітником. Близько десяти років він працював на різних підприємствах, потім ремонтував годинники, у середині 80-х шив куртки в кооперативі. У ті ж роки, як писали харківські ЗМІ, його підозрювали в шахрайстві та інших злочинах. Журналісти також писали, що він був засуджений до трьох років позбавлення волі, але ця судимість була знята. Про своє минуле Геннадій Кернес розповідати не любив.

Казав, що то були помилки молодості, з яких він зробив висновки. «Не можна кожному навішувати ярлик, що той, хто повзає, літати не зможе. Це неправильно», – казав.

У середині 90-х Геннадій Кернес став керівником компанії «НПК-Холдинг», яка й зараз займається автоперевезеннями та орендою нерухомості, заснував банк, юридичну компанію.

Старт політичної кар'єри

Геннадій Кернес був одним із керівників Харкова ще від початку 2000-х – секретарем міськради у 2002 та у 2006-2010 роках.

У 2006 році він займався виборчою кампанією Михайла Добкіна, котрий балотувався в мери Харкова. Михайло Добкін виграв вибори, а Кернес став секретарем міської ради.

За різними даними, Геннадій Кернес мав значні статки й розвинений бізнес у Харкові. Преса писала, що він був власником будинків побуту в місті, мережі хімчисток, готелю «Національ», одним із власників готелю «Металіст», магазину сантехніки.

Ще на початку 2000-х років Кернес став співвласником телекомпанії «Тоніс-центр» і газети «Вечерний Харьков», а також володів частиною акцій «7-го телеканалу».

Суперечливі вибори та любов містян

Після того, як Віктор Янукович призначив Михайла Добкіна губернатором Харківської області, Кернес виконував обов'язки мера міста. Восени 2010 року, на чергових місцевих виборах, він боровся за посаду проти Арсена Авакова, який балотувався, як опозиційний кандидат.

Згідно з офіційними результатами, Кернес переміг із мінімальним відривом, але опозиція заявляла про фальсифікації. Аваков так і не зміг довести свою перемогу в судах. Він домагався перерахунку голосів, але апеляційні інстанції не задовольнили його позов.

Наступні вибори, у 2015 році, Геннадій Кернес виграв у першому турі, отримавши понад 65% голосів виборців.

На виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня 2020 року Кернес переміг у першому турі з результатом 60,34%. Він очолив Харків втретє.

9 грудня його оголосили мером Харкова без складання присяги. Очікувалось, що він повернеться в Україну 20 грудня.

Аналізуючи його успіхи, експерти визнавали: більшість харків'ян таки полюбили його. «Попри всі свої мухи й мінуси, це той голова, який був потрібен Харкову, як, скажімо, Садовий Львову, бо говорить його мовою і відчуває п'ятою точкою, що потрібно місту, індустріальному великому мегаполісу, який звик функціонувати як годинник, прокидатися за гудком і не відволікатися на дрібниці», – писав «Український тиждень».

Реформа децентралізації йде вже більше п'яти років, тому обласні центри почали відчувати збільшення бюджетів. Саме звідси усталена думка, що ремонт доріг, встановлення лавочок та прикрашання міста робилося саме Кернесом. А судові справи та суперечливі факти не змогли зняти з Кернеса це цей «ореол» успішності.

Життя на волосині

Геннадій Кернес переніс не один замах на життя. Писали про те, що горіли і вибухали його автомобілі, в одному із таких епізодів від вибуху був поранений чоловік, що був поруч із мером.

У квітні 2014-го все було ще набагато серйозніше. Йому вистрелили в спину, куля пройшла навиліт, Геннадія Кернеса в тяжкому стані доправили до лікарні. Тоді не давали гарантій, чи виживе. Згодом стало відомо, що його доправили до ізраїльської клініки.

Невдовзі близького друга Геннадія Кернеса, Юрія Димента, застрелили. Досі ані виконавці, ані замовники замаху не знайдені. А отримані поранення привели Кернеса до інвалідного візка, з якого він продовжував керувати містом.

Михайло Добкін в інтерв'ю Дмитру Гордону у 2020-му припускав, що за замахом стоять люди з кримінальним минулим, які перебралися із Донецька й Луганська до Харкова.

Однією із версій слідства була помста сепаратистів у березні-квітні 2014-го року. Як писав український Forbes, хоча Кернес був на боці Віктора Януковича під час Майдану, він протистояв спробам дестабілізувати ситуацію за сценарієм Донецька й Луганська.

Незадовго до замаху, у березні 2014, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти самого Кернеса. Його підозрювали в незаконному позбавленні волі, катуваннях і погрозах активістам харківського Євромайдану. Це загрожувало йому 15 роками тюрми. Але справа так і не завершилася вироком суду.

Що буде з Харковом далі

Майже всю передвиборчу кампанію Геннадій Кернес провів у лікарні, але місцеві вибори восени 2020 року в Харкові виграв.

Після смерті Кернеса в Харкові мають відбутися нові вибори мера. Закон про місцеве самоврядування визначає, що в разі смерті мера, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Наразі це Ігор Терехов – друг і соратник Кернеса.

Оголошення позачергових виборів – це питання, яке має вирішити Верховна Рада. Оголошення нових виборів можуть розтягнути в часі на роки.

Тим часом пан Терехов пообіцяв продовжувати справу Кернеса.

Голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла, що терміни призначення позачергових місцевих виборів законодавством не встановлюються, є приклади обласних центрів, коли 3-4 роки перебували по суті у статусі без міського голови й ці функції виконувалися секретарем.