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Скандал в бригаді «Маґура»: комбат розповів, кого визнали винним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Скандал в бригаді «Маґура»: комбат розповів, кого визнали винним
За словами Ширшина, реакція на його демарш була різною – хтось висловлював підтримку, хтось навпаки погрожував
фото з відкритих джерел

Офіцер публічно розкритикував командування, ситуацію перевіряв Генштаб

Скандал у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», де командир одного з батальйонів публічно поскаржився на «дебільні задачі» від командування, закінчився фактично нічим. Надіслана Генштабом комісія визнала самого ж комбата «недисциплінованим». Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів Олександр Ширшин, який і є тим самим комбатом.

Він зазначив, що перевірка від Генштабу просто виписала йому «зауваження», яке не передбачає жодних грошових стягнень чи пониження на посаді. Сам Ширшин переконаний, що навіть ця формальна догана є несправедливою, оскільки була зроблена на підставі причин, які «не відповідають дійсності».

Разом із тим, комбат все ж зміг озвучити свої претензії «нагору».

«Ми мали розмову з Генеральним штабом, де я частину з цих питань озвучив. Не знаю, що вони будуть з цим робити, тому що в мене є певні сумніви», – сказав він.

За словами Ширшина, реакція на його демарш була різною – хтось висловлював підтримку, хтось навпаки погрожував.

На пряме запитання журналіста, скільки саме людей втратив його батальйон через «дебільні задачі» від командування, Ширшин заявив, що не може називати цифри, доки триває війна.

«Але для мене кожна втрата болюча. Особливо найбільше вона відчувається, коли ти командир роти, коли ти кожного знаєш особисто, і я знаю, що це таке. Коли ти спілкуєшся з родичами. Спробуйте їм пояснити, чому загинув їхній чоловік, брат, син, батько. Особливо, коли задача була такого рівня, і такої якості, як ми отримали», – сказав військовий.

Нагадаємо, командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт на звільнення з посади. Причиною назвав «дебільні завдання» від командування і невиправдані втрати людей.

Тим часом начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розпорядився створити робочу групу для вивчення обставин, про які заявив Олександр Ширшин. Там обіцяють детально проаналізувати накази та розпорядження від різних рівнів військового управління «на предмет доцільності» бойовій обстановці, що склалася. Рішення обіцяють ухвалити за результатами перевірки.

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Теги: ЗСУ війна скандал

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