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Кличко повідомив, скільки у столиці мешкає людей після початку війни

glavcom.ua
Кличко повідомив, скільки у столиці мешкає людей після початку війни
За словами Кличка, у столиці на сьогоднішній день мешкає близько 300 тис. зареєстрованих переселенців
фото з відкритих джерел

Кличко: «Тепер 3,6 млн. Місто переповнене»

У столиці станом на кінець грудня 2022 року мешкає майже стільки ж людей, скільки було до початку російського повноасштабного вторгнення. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко пише Spiegel.

«Ми вважаємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 млн людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 мільйона. Місто переповнене», - зазначив мер Києва.

За словами Кличка, у столиці на сьогоднішній день мешкає близько 300 тис. зареєстрованих переселенців з інших регіонів України.

Як повідомлялося, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік

Раніше Кличко розповів, що наприкінці листопада у столиці внаслідок обстрілу російських ракет загинуло троє людей. 

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Теги: Віталій Кличко місто комендантська година війна Київ

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