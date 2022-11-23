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Загинула 17-літня дівчина. Кличко розповів про жертви рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинула 17-літня дівчина. Кличко розповів про жертви рашистів
фото: поліція Київщини

Наразі відомо про 11 постраждалих

У столиці внаслідок обстрілу російських ракет загинуло троє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці. Серед них – 17-річна дівчина»,– зазначив Кличко.

Голова міста також уточнив, що відомо про 11 постраждалих. «10 із низ госпіталізували в медзаклади міста. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці», – уточнив мер.

Нагадаємо, раніше кличко розповів, що сьогодні, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

Теги: Київ війна обстріл

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