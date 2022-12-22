Чи діятиме комендантська година в Києві на Новий рік: роз’яснення влади
Гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво
Під час святкування Нового року у Києві не буде скасована комендантська година. Також жодних великих святкувань в місті не буде. Про це заявив заступник київського міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу «Київ».
За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, «щоб кияни могли відчути елемент свята».
«Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки – так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги», – заявив Бондаренко.
Нагадаємо, у Києві тривають аварійні відключення світла. Їхня тривалість неможливо регламентувати.
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