Чи діятиме комендантська година в Києві на Новий рік: роз’яснення влади

Жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде

Гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво

Під час святкування Нового року у Києві не буде скасована комендантська година. Також жодних великих святкувань в місті не буде. Про це заявив заступник київського міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу «Київ».

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За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, «щоб кияни могли відчути елемент свята».

«Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки – так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги», – заявив Бондаренко.

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Нагадаємо, у Києві тривають аварійні відключення світла. Їхня тривалість неможливо регламентувати.