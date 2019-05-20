Кличко змушений був їхати на велосипеді на інавгурацію президента (фото, відео)



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Києвом сьогодні пересуватися дуже складно

У Верховній Раді на офіційній церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленській присутній також і мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомив столичний голова на своїй сторінці у Facebook, він прихав до Ради на велосипеді, оскільки сьогодні місто пересуватися складно.

«Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді», - написав він і додав, що «велосипед сьогодні - найзручніший транспорт».

Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.