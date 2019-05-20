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    Кличко змушений був їхати на велосипеді на інавгурацію президента (фото, відео)

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    Кличко змушений був їхати на велосипеді на інавгурацію президента (фото, відео)

    Києвом сьогодні пересуватися дуже складно

    У Верховній Раді на офіційній церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленській присутній також і мер Києва Віталій Кличко.

    Як повідомив столичний голова на своїй сторінці у Facebook, він прихав до Ради на велосипеді, оскільки сьогодні місто пересуватися складно.

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    «Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді», - написав він і додав, що «велосипед сьогодні - найзручніший транспорт».

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    Кличко змушений був їхати на велосипеді на інавгурацію президента (фото, відео)
    Кличко змушений був їхати на велосипеді на інавгурацію президента (фото, відео)
    Кличко змушений був їхати на велосипеді на інавгурацію президента (фото, відео)

    Нагадаємо, у день інавгурації новообраного президента - масштабне перекриття центральних вулиць столиці України. Рух транспорту на Грушевського і прилеглих вулицях почали перекривати з 6-ї години ранку. В урядовий квартал стягнули силовиків.

    У зв’язку із обмеженням руху низкою вулиць внесені зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

    Вранці вулиці Києва скували серйозні затори.

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    Віталій Кличко Київ громадський транспорт Володимир Зеленський президент транспорт інавгурація
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