Стефанчук допускає, що засідання Ради триватиме до ночі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: УНН

За словами представника президента у Верховній Раді, парламентарі готові працювати до ранку

У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної ради триватиме до ночі. Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, парламентарі готові працювати до ранку.

«Ми налаштовані на роботу. Якщо це зайде в ніч, то ми готові працювати і до ранку, і до смерканку. Тому що ми прийшли сюди працювати. Я думаю, це основний посил, який має зрозуміти народ України. Ми будемо активно напрацьовувати законодавчі ініціативи. Будемо вносити те, що ми обіцяли в нашій політичній програмі», - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, обраний депутат «Слуги народу» Юрій Камельчук заявив, що завтра, 29 серпня, на засіданні Верховної ради нардепи розглянуть від 30 до 100 законопроектів. За його словами, сьогодні ввечері в партії будуть вирішувати черговість розгляду законопроектів.

Раніше Стефанчук заявив, що партія «Слуга народу» має намір подати 465 змін до Основного закону.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ОП Олексія Гончарука.

Нагадаємо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».