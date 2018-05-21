Понад 130 діячів культури в РФ вимагають звільнити Сенцова

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Голодування Олега Сенцова триває вже тиждень

Російські науковці і митці вимагають відправити Сенцова на батьківщину в Україну

У Росії понад 130 діячів науки і культури виступили із заявою з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській колонії.

Заява асоціації «Свободное слово», Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу та «Вольного исторического общества» опублікована на сайті науково-популярної газети «Троицкий вариант».

«Засуджений на 20 років український режисер Олег Сенцов, визнаний правозахисним рухом «Мемориал» політв’язнем, просто зараз веде безстрокове голодування. Люди, які знають Сенцова, упевнені, що він піде до кінця. Ми вимагаємо відправити Сенцова на батьківщину в Україну. Смерть Олега стане ганьбою для Росії і назавжди заплямує тих, хто міг би його врятувати, але не врятував», — йдеться у заяві науковців та культурних діячів.

Вони також звернулися до учасників Петербурзького економічного форуму із закликом підтримати цю заяву.

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.