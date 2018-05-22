Кольченко готовий підтримати голодування Сенцова

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Адвокат Світлана Сидоркіна та її підзахисний Олександр Кольченко

Адвокат намагалася відрадити Кольченка від голодування, посилаючись на проблеми зі здоров'ям

Український політв'язень Олександр Кольченко, який знаходиться в колонії російського міста Копейськ, заявив, що готовий підтримати голодування ув'язненого Олега Сенцова.

Про це він написав у листі українському режисерові, повідомляє «Радіо Свобода».

Побоюючись, що цензура не пропустить його лист, Кольченко докладно розповів про його зміст адвокату Світлані Сидоркіній, яка відвідала його в колонії в Копейську.

«У листі він написав, що, на його думку, голодування може бути ефективним для захисту тільки в тому випадку, якщо держава дорожить своєю репутацією. Вважає, що у випадку з Олегом – Росія може проігнорувати його голодування, не даючи померти, просто застосувавши примусове годування і відправивши його на психіатричну експертизу. Смерть Магнітського в Росії нічого не змінила, замість цього було ухвалено Закон Діми Яковлєва. Він не відмовляє Олега, оскільки знає, що він впертий і рішення свого не змінить. Він дуже побоюється за його здоров'я, оскільки знає про клімат та умови життя в Лабітнангі від інших ув'язнених, ще з часів, коли вони з Олегом йшли по етапу. Хоча Саша і не згоден з методом Олега, але поважає його позицію про звільнення політв'язнів України з російських катівень і готовий підтримати Олега, якщо буде необхідність», – розповіла Сидоркіна.

Адвокат повідомила, що намагалася відрадити Кольченка від голодування, посилаючись на проблеми зі здоров'ям, через які він знаходиться на дієтичному харчуванні.

Крім листа Сенцову, Кольченко написав звернення на ім'я Володимира Путіна з вимогою втрутитися в ситуацію з голодуванням Сенцова і звільнити його. Однак Кольченко також побоюється, що цензура не пропустить це звернення.

Адвокат також уточнила, що до умов утримання в колонії у Кольченка претензій немає.

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На цей час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.