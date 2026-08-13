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Понад 38 тис. дерев за півтора року: дослідження показало масштаби вирубок у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Понад 38 тис. дерев за півтора року: дослідження показало масштаби вирубок у столиці
Вирубування дерев під тепломережу на Теремках
фото: Наталія Чернишова / Facebook

Найчастіше в столиці зрізають ясени, клени, акації, липи та туї

Скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших, інформує «Главком». 

Згідно з дослідженням відкритого набору даних за період із січня 2025-го по травень 2026 року, у столиці видали акти на видалення понад 38 тисяч дерев.

Як зазначає дослідниця даних ініціативи «Голка» Оксана Ставнійчук, топ-три райони Києва за кількістю зрубаних дерев – це Солом’янський, Голосіївський та Печерський райони. За її словами, найчастіше в столиці зрізають ясени, клени, акації, липи та туї.

Аналіз відкритого набору даних Департаменту захисту довкілля КМДА про зелені насадження, що підлягають видаленню. Період: січень 2025 – травень 2026 року.
Аналіз відкритого набору даних Департаменту захисту довкілля КМДА про зелені насадження, що підлягають видаленню. Період: січень 2025 – травень 2026 року.
інфографіка: «Голка»

«Загалом ідеться про понад 38 тисяч дерев, щодо яких із січня 2025-го по травень 2026 року видали акти на видалення. Але тут важливо дивитися на причини. У 85% випадків у документах зазначені аварійність, сухостій або хвороби дерев. З інших причин за цей час дозволили видалити менше ніж 250 дерев. На Теремках ситуація зовсім інша: там під вирубку потрапили понад 600 дерев, серед яких десятки дубів. І це не аварійні дерева та не сухостій. Це значна втрата здорових дерев для Києва», – підкреслює Оксана Ставнійчук. 

Саме нетиповість ситуації на Теремках, де під сокиру потрапляють не сухостої чи аварійні насадження, а десятки здорових вікових дубів, викликала обурення громади та спричинила хвилю протестів під стінами районної адміністрації.

Ситуація на Теремках в столиці виникла після прийняття урядової експериментальної постанови №393, яка дозволила для виконання «Планів стійкості» нівелювати отримання необхідних дозволів у будь-якій громаді.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5. «Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду. 

Що відомо про ситуацію довкола вирубки дерев на Теремках

Нагадаємо, у Києві розгорнувся  скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. 

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

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Теги: будівництво благоустрій активісти скандал Facebook травень

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