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Вирубка дерев під тепломережу на Теремках: експерт запропонував альтернативне рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирубка дерев під тепломережу на Теремках: експерт запропонував альтернативне рішення
На місці будівництва теплотраси вже видалено майже 300 дерев
фото: Влад Самойленко/Facebook

Альтернативний проєкт, розроблений фахівцями Національної спілки архітекторів України, передбачає знесення максимум 11 дерев замість тотальної вирубки

Конфлікт довкола будівництва нової тепломережі в мікрорайоні Теремки у Києві триває. Під час зустрічі із заступником міського голови Петром Пантелеєвим місцева громада та незалежні експерти довели: проєкт підрядника передбачає невиправдане нищення зеленої зони, а технічні альтернативи дозволяють зберегти сотні вікових дерев. Про це пише Громадська ініціатива «Голка», інформує «Главком».

За даними проєкту, під розчищення ділянки визначили 662 дерева, з яких уже знищено понад 300 насаджень. Підрядник аргументував це необхідністю облаштування 26-метрової зони під котлован для прокладання перемички тепломережі.

Проте залучений громадою незалежний інженер та представник Національної спілки архітекторів України (НСАУ) Максим Мятко спростував ці розрахунки. За його словами, 26-метрову зону вирубки створили штучно через свідомо розширений котлован. Використання стандартного рішення – металевого шпунтування – дозволяє звузити зону робіт до 3,5 метрів. Альтернативний проєкт, розроблений фахівцями НСАУ, передбачає знесення максимум 11 дерев замість тотальної вирубки.

«Чомусь свідомо заглиблюється така велика і значна тепломережа у воду і на період робіт відкачується вода, а потім що? Вона буде у воді? Нащо здорожчувати ці проєктні роботи? Щоб потім їх не зробити, але взяти по кошторису кошти?»  – запитав підрядника Мятко під час виступу.

Мятко пояснив, що має профільну освіту з теплогазопостачання та вентиляції, посвідчення інженера-проєктувальника. Крім цього, він додав, що очолює проєктну організацію, проєктував «Позняки Західні», перемички Дарницької ТЕЦ, будівлю Київської міської ради, а також розробляв напрямок трас для ЖК «Республіка» та ТРЦ «Республіка».

Чоловік презентував альтернативний проєкт, розроблений фахівцями Національної спілки архітекторів України. Цей документ дозволяє прокласти необхідну перемичку тепломережі, зрізавши максимум 11 дерев замість тотального знищення понад 600.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв погодився оголосити двотижневий мораторій на будь-які роботи в парку та надати повний доступ незалежним інженерам до документації для розробки альтернативного маршруту. 

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5. «Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду. 

Що відомо про ситуацію довкола вирубки дерев на Теремках

Нагадаємо, у Києві розгорнувся  скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. 

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

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Теги: Київ благоустрій активісти скандал громада ліс столиця

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