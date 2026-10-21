Головна Київ Новини
search button user button menu button

Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області
Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях для захисту пасажирів та залізничників
фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області

«Укрзалізниця» встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах у Києві та області. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу перевізника.

Укриття облаштовують у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші захисні споруди «Укрзалізниці».

Модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час дронових атак, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя.

«З огляду на зміну тактики російських атак – тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет – компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 – в інших регіонах України», – зазначає перевізник.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця встановила 434 первинні (мобільні) укриття.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження. 

Також  у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.

Читайте також:

Теги: укриття Київщина Київ Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ і Запоріжжя під ударом – троє загиблих, Росія атакувала порт на Одещині: головне за ніч 27 вересня
Київ і Запоріжжя під ударом – троє загиблих, Росія атакувала порт на Одещині: головне за ніч 27 вересня
27 вересня, 05:50
О 9:00 на Хрещатику поліцейські виходять на проїжджу частину та зупиняють автомобілі
Режим «Усім червоний»: чи працює хвилина мовчання до дорогах у Києві? Відео з центру столиці
24 вересня, 08:45
Пацієнт може вільно обрати будь-який медичний заклад, який має відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи проживання
Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава
23 вересня, 21:59
Жінка з немовлям у візочку була змушена чекати під зачиненою будівлею в момент атаки дронів
Скандал на Оболоні: під час атаки дронів мати з немовлям не змогла потрапити до укриття ліцею
24 вересня, 09:14
Зруйнований датацентр dline.ua після російського удару в Києві
У Києві після обстрілів РФ зруйновано датацентр dline.ua
2 жовтня, 13:05
Збиття ворожого дрона над Києвом
П’ята тривога за добу: у Києві працює ППО через атаку дронів
7 жовтня, 16:55
Жителям Києва варто ощадливо використовувати електроенергію
У Києві та області екстрені відключення світла скасовано
9 жовтня, 11:40
Після відбою тривоги Ірина разом із подругою поверталася до свого вагона, але зрозуміла, що не встигне добігти
Не встигли з укриття: пасажири «Укрзалізниці» скаржаться, що потяги рушають без них
10 жовтня, 19:15
Вологість повітря у Києві становить 99%
Якість повітря у Києві 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 08:14

Новини

Атака на Київ: пошкоджено корпус університету будівництва i архітектури (фото)
Атака на Київ: пошкоджено корпус університету будівництва i архітектури (фото)
Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області
Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області
Куди зникають жінки з Київради? Активісти зафіксували дивну тенденцію
Куди зникають жінки з Київради? Активісти зафіксували дивну тенденцію
Російська атака вивела з ладу датацентр GigaCenter у Києві
Російська атака вивела з ладу датацентр GigaCenter у Києві
Чи вимикають світло у будинку Кличка? Мер розповів, що його здивувало
Чи вимикають світло у будинку Кличка? Мер розповів, що його здивувало
Скляні зупинки біля зруйнованого заводу «Артем»: Кличко відповів на закиди киян
Скляні зупинки біля зруйнованого заводу «Артем»: Кличко відповів на закиди киян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua