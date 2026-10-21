Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області

Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях для захисту пасажирів та залізничників

«Укрзалізниця» планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області

«Укрзалізниця» встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах у Києві та області. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу перевізника.

Укриття облаштовують у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші захисні споруди «Укрзалізниці».

Модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час дронових атак, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя.

«З огляду на зміну тактики російських атак – тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет – компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 – в інших регіонах України», – зазначає перевізник.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця встановила 434 первинні (мобільні) укриття.

Нагадаємо, на початку вересня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці протягом місяця планують встановити перші 40-50 мобільних укриттів на зупинках громадського транспорту, поблизу яких відсутні стаціонарні захисні споруди. Очільник міста зауважив, що реалізація цієї програми затягнулася через бездіяльність районних адміністрацій.

За словами мера, наразі у Києві функціонує понад 4 тис. укриттів різних типів та паралельно відкриваються нові об'єкти. Водночас мобільні сховища мають обмежену місткість і розраховані на 30-40 осіб, що не вирішує проблему для всього трьохмільйонного міста.

18 грудня 2025 року у Деснянському районі столиці було встановлено перше сертифіковане ДСНС мобільне укриття. У 2023 році у Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Також у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Процес створення подібних укриттів складний – лише підготовка документів займає близько дев’яти місяців, адже це потребує як юридичного, так і технічного узгодження.