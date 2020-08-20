Кличко розповів, коли і як розпочнеться навчальний процес у Києві



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Мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до освітян столиці Фото: пресслужба мера Києва

Столиця затвердила Регламент відновлення освітнього процесу

У Києві навчальний процес повинен розпочатися 1 вересня у зрозумілому для суспільства форматі навчання, але в нових умовах, із дотриманням усіх правил. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив у відеозверненні під час міської онлайн-конференції освітян Києва.

«Цьогоріч ми зустрічаємося з вами в іншому, незвичному форматі. Такі реалії. Новий формат життя в умовах пандемії, - зауважив Кличко. - Я не втомлюсь повторювати, що освіта була, є і буде одним із пріоритетів в роботі міської влади. І щороку ми збільшуємо фінансування освітньої галузі, бо хочемо, щоб наші діти навчалися в сучасних і комфортних навчальних закладах, здобували конкуренто спроможну освіту, базу, з якою могли б вступити у будь-який навчальний заклад світу. Тому навіть в умовах кризи, спричиненої коронавірусом, ми продовжуємо вкладати кошти в сферу освіти».

Він зауважив, що місто продовжує будівництво, реконструкцію і ремонти в школах та садочках. І цього року планується завершити будівництво трьох садків з нуля. Повну реконструкцію ще двох садочків та реконструкцію з добудовою двох шкіл. «Можливо, в масштабах такого міста, як Київ, – це не так багато. Але ми робимо все, що в наших силах», - наголосив мер.

Кличко розповів, які зміни відбулися у сфері освіти за останніх шість років:

бюджет галузі зріс втричі і становить 19,5 млрд грн - третину бюджету Києва

майже в 9 разів зросли видатки на розвиток та модернізацію закладів освіти, їх будівництво та реконструкцію - із 300 млн грн у 2015 році до понад двох з половиною мільярдів у 2020

завершено реконструкцію та будівництво більше половини довгобудів, що стояли понад 20 років.

«Ми побудували, відновили та відкрили 39 освітніх установ: 28 садків, три заклади позашкільної освіти та вісім шкіл. Ми створили 12,5 тисяч місць в садочках та значно скоротили чергу до дошкільних закладів. Сьогодні чимало киян вже роздумують, який садочок їм обрати. До 1 вересня залишилися лічені дні, а у багатьох садках кожне четверте ліжко ще чекає на маленького киянина», - сказав мер.

Разом з тим, місто зберегло всі доплати та надбавки. І не допускає затримки виплати заробітної плати освітянам.

Київ залишається лідером у впровадженні державної програми Нова Українська Школа. Тільки цього року на Нову Українську Школу у бюджеті столиці передбачили понад 270 млн грн. Це майже в 12 разів більше, ніж передбачено умовами співфінансування.

За словами мера, за три роки кардинально змінилася початкова школа: одномісні парти, сучасні меблі, комп’ютери, інтерактивні дошки. За цей час фінансування на одного першокласника збільшилося майже вдвічі. Цього року – це понад 10 тис. грн - найвищий фінансовий показник в Україні.

У кожній третій школі та кожному восьмому дитсадку міста відкрили інклюзивні класи чи групи для 2,5 тис. дітей з особливими освітніми потребами.

«Київ - місто активних і спортивних людей. До того ж, при спортивному мері кияни теж мають бути спортивними. За останні роки ми суттєво поліпшили спортивну інфраструктуру наших закладів освіти. Побудували 98 футбольних міні-полів зі штучним покриттям. Кожна четверта школа столиці має сучасне футбольне поле. У кожній п'ятій школі - відремонтовані спортивні зали, роздягальні, а також є нове спортивне обладнання. Розпочали і масштабний проект з облаштування велопарковок поряд зі школами», - наголосив Кличко.

Він зауважив, що 2020 рік вніс свої корективи: світ накрила пандемія. Але місто швидко відреагувало на це.

«Із 12 березня ми перевели освітній процес у дистанційний формат. Так, було складно. І педагогам, і учням. Але, пам’ятаєте, як ми стали прикладом для всієї України, коли телеканал «Київ» розпочав трансляцію відеоуроків для 11-класників?» - додав мер.

Він наголосив, що столиця першою розробила та затвердила Регламент відновлення освітнього процесу. І виділила більше 30 млн грн на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту, щоб безпечно відновити навчання з 1 вересня.

«Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. Із дотриманням усіх правил! Наші школи готові до цього. Звичайно, є загрози, звичайно, не все просто. Але ми разом з вами подолаємо всі виклики! І обов’язково повернемося до звичного життя! Новий навчальний рік ми розпочнемо 1 вересня - у зрозумілому для суспільства форматі навчання. Та багато чого у подальшому буде залежати від нашої з вами організованості та згуртованості», - підкреслив Кличко.

Він подякував освітянам за їхню працю та наголосив, що вона є надзвичайно важливою. «Сил та витримки вам! І нехай новий навчальний рік буде успішним! Бережіть себе!» - побажав освітянам мер.