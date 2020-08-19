Реконструкція гімназії у Голосієві фірмою Микитася подорожчала до 256 млн грн



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Підрядник мав реконструювати з прибудовою будівель і споруд гімназію № 59 ім. О.М. Бойченка до кінця 2019 року

Виникла необхідність виконання додаткових робіт з реконструкції гімназії

Комунальне підприємство «Голосіїво-будінвест» 13 серпня уклало угоду з ТОВ «Північно-український будівельний альянс» про додаткові роботи з реконструкції гімназії № 59 у Голосіївському районі Києва на 83,21 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

У липні 2018 року «Північно-український будівельний альянс» виграв підряд на 172,98 млн грн. Він мав реконструювати з прибудовою будівель і споруд гімназію № 59 ім. О.М. Бойченка по вул. Велика Китаївська, 85 до кінця 2019 року. За договором замовник перерахував фірмі 126,3 млн грн.

Згодом комунальники замовили проектувальнику коригування проєктно-кошторисної документації та допроєктування нових розділів. Потім КМДА перезатвердила проєкт.

У зв’язку з цим виникла необхідність виконання додаткових робіт, які є невід’ємною частиною перезатвердженого проєкту і які потрібні для виконання проєкту в цілому.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через «необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50% ціни основного договору про закупівлю». На підтвердження цього замовник послався на лист проєктувальника.

Отже, загальна вартість реконструкції зросла в півтора раза – до 256,19 млн грн.

Новий договір передбачає влаштування фасаду, покрівлі, підлог, стель, слабкострумових мереж, електрики та вентиляції, штукатурення, фарбування, монтаж сантехніки, перил, сходів і дверей у чотириповерховому навчальному корпусі. Крім того, виконають земляні роботи, влаштують фундаменти, стіни, перекриття, покрівлю і фасад триповерхового спортивного корпусу, а також доріжки, тротуари, спортивні майданчики і тепломережу.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Київський «Північно-український будівельний альянс» належить Андрію Якусевичу, який був позаштатний помічником уже екснардепа та експрезидента держкорпорації «Укрбуд» Максима Микитася. Однак у другій половині вересня 2018 року представник будівельного холдингу заявив, що Микитась вийшов з будівельного бізнесу.

У жовтні 2019 року Микитася арештували за підозрою в організації корупційної схеми з квартирами для Нацгвардії. Він вийшов із СІЗО, бо за нього внесли 80 млн грн. застави.

Тоді ж, у жовтні 2019 року, суддя Господарського суду міста Києва Оксана Марченко дозволила «Північно-українському будівельному альянсу» брати участь у тендерах до вирішення судового спору з АМКУ. А потім узагалі скасувала виписані цій фірмі 127,45 млн грн штрафів за розіграш трьох будівельних тендерів із ТОВ «Спецбуд-Плюс».

У травні 2020 року Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під арешт. Також Антикорупційний суд збільшив суму застави до 100 млн гривень.

У липні 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання захиснику Микитася щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою із 100 млн грн застави на цілодобовий домашній арешт.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.

Джерело: Наші гроші