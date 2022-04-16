Українка та росіянка взяли участь у Хресній ході Ватикану, але промова про «братні народи» не прозвучала

На прохання Києва промову скасували і присутнім запропонували помолитися в тиші

Хресна хода в Колізеї відбулася 15 квітня за участю українки та росіянки. Жінки, які 20 років тому залишили свої країни та приїхали до Італії, разом працюють в місцевому хоспісі. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи». Та на прохання Києва його скасували і присутнім запропонували помолитися в тиші. Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

«До аргументів української сторони (а офіційна заява і відповідна нота посольства України при Святому Престолі була першою у ряду інших подібних звернень) поставилися в Апостольській Столиці з увагою: замість запланованого розлогого тексту, в якому мала звучати теза і про «братські народи», було запропоновано помолитися в тиші», – зауважив він.

Шансів, що Святий Престол змінить опублікований в офіційних джерелах текст і зміст Хресної ходи, було мало. Але ніяк не відреагувати на це також було неможливо, переконаний Юраш.

Про реакцію Ватикану на зауваги українців також пише католицьке видання «Credo».

«Перед обличчям смерті мовчання є красномовнішим від слів. Тож зупинімося в молитовній тиші і нехай кожен у своєму серці помолиться за мир у всьому світі», – так прозвучав заклик до молитви, після чого над площею запанувала тиша.

Нагадаємо, що у Римі під час традиційної Хресної дороги (для католицької спільноти вона припадає цьогоріч на 15 квітня) планується участь в несенні хреста братимуть українка і росіянка. Цими учасницями Хресної дороги є саме Альбіна та Ірина. Ідея із символічним примиренням двох народів народилася у Ватикані, який є резиденцією Папи Римського Франциска.

На ситуацію відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш. «Посольство розуміє та поділяє загальну стурбованість української та багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українську і російську жінок, щоб нести Хрест під час П'ятничної хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над цим, намагаючись пояснити неможливість його реалізації та очікувані наслідки», – написав він у соцмережах.

Ідея також збурила пересічних українців. Вона цілком відповідає новій стратегії Кремля, спрямованій на олюднення образу росіян. Після початку масових убивств в Україні, ставлення до представників Росії у всьому світі різко погіршилось. У зв'язку з цим Москва намагається показати, що не всі росіяни підтримують війну і не всі вони відповідають за воєнні злочини в Україні. Першою ластівкою в цій кампанії стала історія з редакторкою Мариною Овсянніковою, яка увірвалась з антивоєнним плакатом в прямий ефір програми «Время». Вона багато років працювала на Першому каналі і поширювала брехню про українців і Україну, а тепер постала поборницею миру. У результаті тепер Овсяннікова працевлаштувалась у німецькому ЗМІ, де буде знову висвітлювати тему України.

Крім того, Папа Франциск зібрався у Єрусалимі зустрітися із очільником РПЦ Кирилом, який підтримав російське вторгнення до України, благословивши російських військових на загибель заради Путіна.

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