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Серце України б’ється тут: брати Клички привітали киян із Днем Києва (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Серце України б’ється тут: брати Клички привітали киян із Днем Києва (відео)
Віталій і Володимир Кличко привітали киян зі столичних пагорбів
фото: пресслужба Віталія Кличка

Цими вихідними Київ святкує День міста

Мер Києва Віталій Кличко разом із братом Володимиром привітали киян та всіх українців з Днем Києва. Відеоролик мер столиці оприлюднив у своїх соцмережах.

«Київ. Древній і сучасний. Створений добром. І завжди – під захистом світлих сил! Серце України б’ється тут. Невпинно, з великою вірою і з великою силою. Силою і працею людей, які люблять, бережуть і захищають своє місто. Київ вистояв. І загоїть рани та ще більше розквітне», – наголосив мер Києва.

«Ми переможемо те варварське зло, що вдерлося на нашу землю! Наша єдність і витримка в час випробувань наближають нашу Перемогу! Ми любимо наше місто! І всі разом робимо столицю сильнішою, гарнішою і європейською», – підкреслив Віталій Кличко.

«З Днем народження, Києве! Ти – серце і душа України! Слава Києву! Слава Україні!», – сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, до Дня Києва у парку імені Тараса Шевченка відкрили фотовиставку «Київ учора та сьогодні: подорож у часі». На виставці поруч зі світлинами Києва кінця 19-го – початку 20-го століть представлені ці ж локації, тільки у сучасному вимірі. Перші фото – із фондів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву. Друга частина кожного стенду – із колекції «Вечірнього Києва» (КП «Київінформ»).

Теги: Київ Віталій Кличко Володимир Кличко свято

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