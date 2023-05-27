Куди піти на День Києва: афіша

Цього року Київська міська адміністрація не планує масових культурних заходів, зокрема концертів на Майдані Незалежності, які традиційно відбувалися в мирні часи

Вихідні у столиці обіцяють бути яскравими, історичними й багатими на культурні та мистецькі події

День Києва 2023 року традиційно припадає на останню неділю останнього весняного місяця: цьогоріч – 28 травня. Через подовження воєнного стану та загальної мобілізації масових культурних заходів цього дня не планується. Але киянам і гостям міста буде чим зайнятися.

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День Києва завжди припадає на останню неділю травня. Вперше свято було організоване 1982 року, коли місту виповнилося 1500 років. День Києва ніколи не був державним святом, тому понеділок, який іде після нього, не є додатковим вихідним навіть у мирні часи. Проте кияни та гості міста зазвичай прогулювалися вулицями столиці, відвідували вистави, слухали концерти та насолоджувалися спеціальними заходами в музеях.

Цього року Київська міська адміністрація не планує масових культурних заходів, зокрема концертів на Майдані Незалежності, які традиційно відбувалися в мирні часи.

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Однак деякі заходи все ж плануються: День Києва у столиці обіцяє бути яскравим, історичним й багатим на культурні та мистецькі події.

Невинна інтрижка між помічником прем’єр-міністра і секретаркою боса постійно загрожує перерости в скандал і, можливо, навіть убивство у сюжеті вистави Національного академічного драмтеатру Лесі Українки під назвою «№13». Її покажуть 27 травня о 17.00.

У камінній залі Київської фортеці на Лесі Українки 27 травня на глядачів чекають романтичні історії шаленого кохання крізь погляд сучасної української драматургії у виставі «П’янке одкровення» від театру Маскам Рад. Початок показу о 16.00.

Трагікомедія «Монологи волонтера» створена з реальних історій та випадків, розказаних авторам вистави самими волонтерами, відбудеться у Національному центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. Початок 27 травня о 17.00.

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У неділю, 28 травня о 19.00 у столичному «Докер Пабі» на Богатирській запланований концерт Олександра Положинського на честь 25-річчя гурту «Тартак». Із початком повномасштабного вторгнення музикант вступив до лав ЗСУ. У квітні 2023-го Олександр Положинський випустив новий альбом «Попри все» із 13 пісень, 4 з яких створені спільно з іншими артистами.

Чекає на киян «Сорочинський ярмарок» у Київському національному академічному театрі оперети. Актори обіцяють багато фантастичного, тільки нашій країні властивого, гумору, сатири і комедії. 27 травня початок о 17.00.

У театрі «Берегиня» 27 травня о 17.00 відбудеться містична вистава «Тіні забутих предків» за мотивами видатної повісті Михайла Коцюбинського.

27-28 травня на подвір’ї музею Івана Гончара розгорнеться Ярмарок народного мистецтва до Дня Києва (вартість квитка: 50 грн; години роботи: 10:00-19:00). Майстри з різних куточків України представлять рукотворні мистецькі вироби, що можуть стати окрасою вашого дому або бути цінним подарунком для ваших рідних. Гончарство, вишивка, ткацтво, соломоплетіння, лозоплетіння, свічкарство, писанкарство, лялькарство, витинанкарство, плетіння з листя кукурудзи та трави, дереворізьблення, кобзарство, ковальство.

Із 25 по 28 травня у Києві до дня міста у кінотеатрі «Жовтень» триває «Київкінофест». У програмі фестивалю — покази фільмів, присвячених столиці, арт виставки та мистецький ярмарок.

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Зазначається, що фільмом-відкриттям стане німа стрічка «Навесні», 1929 р., також показуватимуть «За двома зайцями», 1961 р., «Штепсель одружує Тарапуньку», 1957 р. тощо.

Також обіцяють виставку робіт українських фотохудожників і ярмарок молодих митців з обміном вживаними речами. Безпосередньо в День Києва, 28 травня, на площі перед кінотеатром влаштують диджей-сети. На ці події вхід вільний.

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