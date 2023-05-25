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Кличко вручив видатним митцям столиці престижну мистецьку премію (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кличко вручив видатним митцям столиці престижну мистецьку премію (фото)
Видатні митці Києва отримали з рук мера Кличка престижну нагороду
фото: Київська міська рада

Мистецьку премію «Київ» вручили в дев’яти номінаціях

Мер столиці Віталій Кличко напередодні Дня Києва вручив Мистецьку премію «Київ» видатним діячам, які розвивають національну культуру та презентують її на світовому рівні. Ця нагорода є другою за престижністю після Шевченківської премії. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

«Дуже важливо, що навіть в такий драматичний для нашої країни час відбуваються мистецькі акції, які об`єднують нас, підтримують і надихають. Українська культура показала своє особливе значення під час широкомасштабної війни, що триває вже понад рік. Адже наша історія, національні традиції, мистецтво, допомагають нам вижити. Та показують світові самобутність, волелюбність та незламність українського народу, – зазначив мер Києва. – Столична влада доклала максимум зусиль, щоб сьогоднішня подія відбулась. І щоб гідно відзначити найкращих митців столиці. Саме ви робите наше місто талановитим і прекрасним. Кожен із вас своїм особистим внеском створює неповторний образ Києва, формує його культуру і духовність», – наголосив Кличко.

За словами мера Києва, твори, які відзначені цьогорічною премією, довели, що наше театральне, музичне, образотворче, циркове мистецтво славляться в усьому світі. Хореографія вражає своєю самобутністю, а народне декоративне мистецтво є нашим національним надбанням.

«Завдяки вашій творчості і праці світ почув неповторну музику. Переконався, що в Україні знімають якісне кіно. Робота письменників, журналістів доводить свою важливу роль у розвитку національної свідомості та духовності нашого суспільства», – наголосив Віталій Кличко.

Мистецьку премію «Київ» вручили в дев’яти номінаціях.

У галузі літератури Мистецьку премію «Київ» імені Євгена Плужника отримав письменник Ігор Павлюк – за книгу «Ваккум» (2022 рік).

Ігор Павлюк отримав престижну премію за книгу «Ваккум»
Ігор Павлюк отримав престижну премію за книгу «Ваккум»

У галузі кіномистецтва Мистецьку премію «Київ» імені Івана Миколайчука отримала режисерка, операторка Олена Джишиашвілі – за документальний фільм «Плай» (2021 рік).

У галузі музичної композиції Мистецьку премію «Київ» імені Артемія Веделя отримав композитор Сергій Зажитько – за музичні твори «Попурі на теми з музики Ніно Рота» (2020 р.), «Заповіт» (2021 р.), «Вокальний диптих» (2022 р.), «Солдате мій» (2022 р.)

Композитор Сергій Зажитько
Композитор Сергій Зажитько

У галузі театрального мистецтва Мистецьку премію «Київ» імені Амвросія Бучми отримав актор Національного академічного театру імені Івана Франка, народний артист України Євген Нищук – за ролі Михайла Гурмана в постановці «Украдене щастя» І. Франка (2020р.), Крістіана де Невільєта в постановці «Сірано де Бержерак» за мотивами п’єси Е. Ростана (2020 р.), Альфредо Трапса у виставі «Аварія» («"Зупинка на дорозі») за мотивами п’єси Ф. Дюрренматта (2021р.)

У галузі образотворчого мистецтва Мистецьку премію «Київ» імені Сергія Шишка отримав художник, віцепрезидент Національної академії мистецтв України, генеральний директор Національного музею «Київська картинна галерея», заслужений працівник культури України Юрій Вакуленко – за триптих «Архангели. Слово» (2020-2021 рр.)

Заслужений працівник культури України Юрій Вакуленко
Заслужений працівник культури України Юрій Вакуленко

У галузі декоративного мистецтва Мистецьку премію «Київ» імені Сергія Колоса отримала майстер художньої кераміки Марина Кривонос – за серію творів «Декоративна скульптура Київщини» (2020-2022 рр.)

Майстер художньої кераміки Марина Кривонос
Майстер художньої кераміки Марина Кривонос

У галузі журналістики Мистецьку премію «Київ» імені Анатолія Москаленка отримав заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко – за висвітлення трагічних подій російської агресії проти України.

У галузі хореографічного мистецтва Мистецьку премію «Київ» імені Павла Вірського отримав головний балетмейстер Українського академічного фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина», заслужений артист України Андрій Демещук – за хореографічну постановку «Українська полька» (2022 р.)

У галузі циркового мистецтва Мистецьку премію «Київ» імені Олександра Ялових отримав артист Національного цирку України, режисер, заслужений артист України Олег Рибченко – за цирковий номер «Українська ніч» (2021 р.)

Нагадаємо, що нещодавно українські фотожурналісти здобули престижну Пулітцерівську премію. Увага світу до світлин та відео з Маріуполя змусила росіян відкрити маршрут евакуації, що врятувало життя тисяч мирних жителів.

Теги: Віталій Кличко культура мистецтво

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