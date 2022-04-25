Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня

Скульптуру двох робітників під аркою демонтують, а саму арку перейменують

У Києві цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під «Аркою дружби народів», встановлену в 1982 році «на ознаменування возз'єднання України з Росією», повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва», – зазначив Кличко.

фото Віталія Кличка

Він додав, що другу скульптурну композицію – із червоного граніту – теж згодом розберуть. Але оскільки на це знадобиться більше часу, поки що її закриють опоряджувальними матеріалами. Місце можна буде використовувати як простір для експозицій.

Саму ж «Арку дружби народів» планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора.

Крім того, у Києві хочуть перейменувати 279 вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе, які мають назви, пов'язані з Росією чи Білоруссю, повідомляє секретар Київради Володимир Бондаренко.

До 1 травня Київрада прийматиме пропозиції щодо нових назв.

Раніше Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.

Нагадаємо, що у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.