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    Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня

    &laquo;Арку дружби народів&raquo; планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора - Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня
    «Арку дружби народів» планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора
    фото Віталія Кличка

    Скульптуру двох робітників під аркою демонтують, а саму арку перейменують

    У Києві цього тижня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під «Аркою дружби народів», встановлену в 1982 році «на ознаменування возз'єднання України з Росією», повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

    «Своє ставлення до України Росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва», – зазначив Кличко.

    фото Віталія Кличка

    фото Віталія Кличка

    Він додав, що другу скульптурну композицію – із червоного граніту – теж згодом розберуть. Але оскільки на це знадобиться більше часу, поки що її закриють опоряджувальними матеріалами. Місце можна буде використовувати як простір для експозицій.

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    Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня
    Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня
    Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня
    Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня

    Саму ж «Арку дружби народів» планують перейменувати та підсвітити кольорами українського прапора.

    Крім того, у Києві хочуть перейменувати 279 вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе, які мають назви, пов'язані з Росією чи Білоруссю, повідомляє секретар Київради Володимир Бондаренко.

    До 1 травня Київрада прийматиме пропозиції щодо нових назв.

    Раніше Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.

    Нагадаємо, що у Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів.

    Також Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ Київрада декомунізація метро пропаганда війна Україна міст пам'ятник окупація #stoprussia
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    Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня