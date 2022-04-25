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    Події в Україні

    На туристичних об'єктах України з’являться укриття

    Укриття мають стати обов'язковими у місцях, де можуть масово збиратися люди&nbsp; - На туристичних об'єктах України з’являться укриття
    Укриття мають стати обов'язковими у місцях, де можуть масово збиратися люди 
    фото з відкритих джерел

    Після війни туризм зміниться, і в першу чергу зміняться вимоги безпеки

    На туристичних об'єктах та екскурсійних маршрутах України необхідно передбачити можливість захисту у разі повітряних тривог. Про це заявила голова Держагентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Це те, над чим ми зараз розпочинаємо роботу. Навіть сьогодні, коли говоримо про тури, які вже проводяться на заході країни, важливо знати, що всі вони передбачають наявність за маршрутом бомбосховищ та захисту при повітряній тривозі», – сказала Олеськів, відповідаючи на запитання, чи напрацьовуватимуться будь-які стандарти надання туристичних та екскурсійних послуг у післявоєнний період.

    Глава Держтуризму заявила, що якщо в Україні й надалі продовжуватимуться загрози ракетних ударів, такі правила мають стати постійними туристичними стандартами.

    «Після війни туризм зміниться у будь-якому разі. Зміниться підхід до містобудування, необхідно буде враховувати на туристичних об'єктах моменти з укриттями, у музеях мають з’явитися повноцінні плани евакуації цінностей», – констатувала вона.

    Тим часом у столиці до інтернету під’єднано 815 укриттів. На початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.

    Також нагадаємо, як киянка стала Мадонною на іконі в італійському храмі. Жінка із дитиною стала символом стійкості українських матерів під час війни.

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    Теги: росія окупанти війна туризм укриття Україна окупація #stoprussia
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    На туристичних об'єктах України з’являться укриття