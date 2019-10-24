Кличко відкрив засідання Київради трансляція



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Мер Києва Віталій Кличко окреслив питання, які мають розглянути депутати міськради

Київраді з третьої спроби вдалося зібратися на засідання

Сьогодні, 24 жовтня, розпочалося пленарне засідання IX сесії 8 скликання Київської міської ради.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив пленарне засідання сесії Київради. В залі зареєструвалися 74 депутати. Сьогодні Київрада має розглянути, зокрема, коригування бюджету столиці на 2019 рік. Про це мер Києва Кличко заявив на початку засідання.

«Це добре, що кворум сьогодні є. Що депутати, розуміючи свою відповідальність перед киянами, зібралися на засідання Київради. Нам необхідно ухвалити надзвичайно важливі для життєзабезпечення столиці питання. Нарешті розглянути коригування бюджету міста. Від якого залежить і виплата зарплат столичним транспортникам, і надбавки освітянам, і кошти на житлово-комунальне господарство – щоб без збоїв увійти в опалювальний сезон», - звернувся Кличко до депутатів.

Він зауважив, що опалювальний сезон в столиці розпочнеться 25 жовтня. Першими, за заявками, тепло почнуть отримувати заклади соціальної сфери – лікарні, дитсадки та школи. На повний запуск системи теплопостачання, за технологією, місту потрібно до 10 днів. Тож, коли вже значно похолодає, в оселях киян та закладах міста має бути тепло.

«Договори на закупівлю газу з НАК «Нафтогаз» підписані. І «Київтеплоенерго» отримало відповідні номінації на газ. Також ми здійснили заміну і ремонт 1,5 тисяч одиниць обладнання на ТЕЦ - 5 і ТЕЦ-6. Закупили мазут», - додав мер Києва.

Разом з тим, за його словами, найближчим часом Київрада має попрацювати над належною підготовкою і ухваленням бюджету столиці на наступний рік.

«Я звертаюся і до бюджетної комісії, і до всіх депутатів – ефективно працювати! Щоб Київ розвивався, щоб ми не втратили темпів і оновлення інфраструктури, і будівництва шкіл та садків, і закупівлі нового складу громадського транспорту, і соціальних стандартів, що сьогодні в столиці найвищі в Україні»,- наголосив Кличко.

«Я розумію, що у деяких депутатів є свої політичні мотиви і прагнення. Хтось вже налаштувався на вибори і якісь нові конфігурації. Але трохи зарано. Вибори будуть. Та до них потрібно дійти гідно і з тим, що ви пред'явите киянам, що ви зробили в статусі депутатів», - підкреслив він.

Тому, зауважив міський голова, сьогодні головне - не особисті амбіції та інтереси, а відповідальність за ті процеси, що відбуваються в столиці. За життєзабезпечення Києва та комфорт його мешканців.

Дивіться пряму трансляцію засідання:

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за зверненням депутатів Київради скликав на 24 жовтня сесійне засідання.

Нагадаємо, 12 вересня пленарне засідання Київради не зібрало кворуму. Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради.

19 вересня Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії, і Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання.