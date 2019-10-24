Київрада отримала чотирьох нових депутатів



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24 жовтня на пленарне засідання Київради зареєструвалися 74 депутати

Нові депутати Київради приступили до роботи

Відповідно до постанови Київської міської виборчої комісії, достроково припинили свої повноваження четверо депутатів Київської міської ради VIII скликання у зв’язку з обранням до Верховної Ради України.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відтак, Олег Макаров та Андрій Осадчук від депутатської групи «Київська команда» склали повноваження, натомість депутатами Київради стали Надія Пєстєрева та Віктор Яцик.

Замість Наталії Приходько депутатське посвідчення від фракції «Солідарність» отримав Андрій Білозір, син співачки Оксани Білозір.

Новим депутатом від фракції «Єдність» замість Ігоря Кісільова став Юрій Курінний, колишній голова Голосіївської РДА.

Макаров і Осадчук пройшли до Ради від партії «Голос».

Приходько і Кісільов обрані нардепами від «Опозиційної платформи - За життя».

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, розпочалося пленарне засідання IX сесії 8 скликання Київської міської ради.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив пленарне засідання сесії Київради. В залі зареєструвалися 74 депутати.

Нагадаємо, 12 вересня пленарне засідання Київради не зібрало кворуму. Кличко ініціював дострокове припинення повноважень Київради.

19 вересня Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії, і Кличко звернувся до Верховної ради України щодо розпуску Київради VIII скликання.