«Вражає молоде населення». У МОЗ розповіли подробиці про новий «південноафриканський» штам Covid-19

Від «південноафриканського» штаму Covid-19 заражається втричі більше людей, ніж від попередніх штамів коронавірусу

Новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам». Про це заявив під час брифінгу 2 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, в Україні здебільшого панує «британський» штам, він є практично у всіх областях України.

«Також під час останніх досліджень, які проводилися за кордоном, ми відправляємо відповідні зразки, виявлено на території України і «південноафриканський» штам. Відмінність в тому, що він більш агресивний, зменшений до від 1 до 3 днів інкубаційний період, він більш заразний, цій штам Covid-19, заражається втричі більше людей, ніж від попередніх штамів цього вірусу. Він вражає більш молоде населення», - пояснив Степанов.

Він закликав громадян дотримуватися всіх правил карантинних обмежень, користуватися масками, антисептиками, уникати великих скупчень людей.

1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.