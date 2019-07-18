Кличко відсторонив від роботи директора Святошинського дитячого будинку–інтернату



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Святошинський дитячий будинок-інтернат потребує ремонту

Мер міста призначив службове розслідування щодо ситуації в будинку-інтернаті

Мер Києва Віталій Кличко доручив контролюючим органам провести службове розслідування щодо керівництва Святошинського дитячого будинку-інтернату. Приводом для цього стали звернення батьків вихованців інтернату та викладачів щодо фактів порушень у закладі. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Так, за словами мера столиці, у 2015 році КМДА та заступник міністра соціальної політики підписали Меморандум щодо реалізації в Києві пілотного проекту з реформування дитячих інтернатних закладів за кошти Світового банку. За цією програмою Святошинський інтернат мали реформувати у комплекс «Соціальне містечко». Це б дало змогу поліпшити надання послуг для вихованців і підвищити їх соціальний захист. А також – зробити капітальний ремонт приміщень інтернату.

Експерти проекту мали оцінити потреби всіх дітей та їх сімей, що перебувають в Святошинському дитячому будинку-інтернаті для хлопчиків та запропонувати нову систему надання соціальних послуг для дітей.

«З 2015 року і досі пропозиції експертів не прийняті Міністерством соцполітики. Із 180 дітей оцінка потреб була здійснена лише для 22 вихованців. Міністерство як замовник занепокоєне затягуванням процесу і відсутністю чіткого плану. Експертні групи двічі змінювалися Світовим банком. Окрім того, у квітні 2018 року Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа щодо використання коштів громадськими організаціями, які надавали експертні послуги», - підкреслив Кличко.

Мер столиці наголосив на тому, що батьки дітей, що перебувають в інтернаті, по-різному сприймають пропозиції щодо реформування. Колектив закладу також не сприймає керівника. Звернень від батьків та педагогів лише в цьому році було 10. Основні претензії: використання дитячої праці, залякування директором педагогів, звільнення їх з роботи, погіршення умов для дітей, жахливий стан приміщення. Батьки скаржаться на необізнаність і недбальство щодо проведення реформування закладу.

Окрім того, цього року Державною аудиторською службою виявлено факт того, що директором Святошинського дитячого будинку–інтернату, за відсутності виконаних робіт із завершення монтажу модульного будинку та непідключення його до інженерних мереж, здійснено незаконне перерахування коштів на суму майже 3 млн гривень. Усього на цей будинок закладена сума 7 мільйонів.

На ремонт одного крила з бюджету Києва виділено понад 6 млн грн. При цьому не було проведено комплексного обстеження технічного стану всієї будівлі.

«Тобто, з одного боку Світовий банк готовий вкласти кошти на реформування закладу з 2015 року. З іншого - керівництво не в змозі знайти комунікацію між батьками, колективом, та Міністерством соціальної політики. Це – неприйнятна ситуація! Я був тут два роки тому. Нічого не змінилося. Тому я ініціюю службове розслідування щодо фактів, викладених в зверненнях батьків, і відсторонюю директора інтернату від виконання обов’язків на час розслідування», - заявив Кличко.

Він також дав доручення профільному заступнику відпрацювати з Міністерством соціальної політики питання щодо ефективності роботи експертів. А також - затвердити за погодженням з батьками та колективом закладу план реформування інтернату, де в пріоритеті мають бути інтереси дитини, інтереси вихованців.

Святошинський будинок-інтернат побудований в 1982 році. Це соціально-медична установа для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років та молоді віком від 18 до 35 років з вадами розумового і фізичного розвитку та психічними розладами, які потребують постійного догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг. Сьогодні в Інтернаті проживають 189 осіб: 81 дитина до 18 років та 108 вихованців віком від 18 до 35 років.