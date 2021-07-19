Кличко відзвітував про ліквідацію наслідків негоди в Києві (фото)

Рятувальники та працівники дорожніх служб відкачують воду у місцях підтоплень

Дорожні служби ліквідовують підтоплення на деяких ділянках доріг

У Києві ліквідовують наслідки негоди. Метрополітен наразі працює у звичайному режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні Київ накрила потужна злива – за 30 хвилин випало 18 мм опадів. Це – майже тижнева норма, – зазначив Кличко. – Напередодні прогнозованих дощів у кожному районі столиці очищали зливостоки. А на проблемних ділянках заздалегідь чергувала техніка гідротехнічних служб. Проте понаднормова кількість опадів за короткий проміжок часу призвела до підтоплення ділянок вулиць та тротуарів».

За словами мера, ліквідовувати наслідки негоди зараз допомагають 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК «Київавтодор» — загалом понад 320 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

«Метрополітен наразі працює в звичайному режимі. На деяких станціях, в переходах яких були підтоплення, наслідки негоди ліквідували», – наголосив Кличко.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Станом на 15:00 зеленбудівці прийняли 100 звернень про повалені та зламані дерева.