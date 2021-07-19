Наслідки негоди в Києві: кількість повалених дерев обчислюють сотнями (фото)

Повідомлення про повалені та зламані дерева продовжують надходити

За минулі вихідні до аварійно-диспетчерської служби комунального об'єднання «Київзеленбуд» надійшло 35 звернень про пошкоджені дерева через негоду. За кілька годин негоди сьогодні, 19 липня, станом на 15:00 зеленбудівці прийняли 100 звернень про повалені та зламані дерева. Дзвінки продовжують надходити. Про це повідомляє пресслужба «Київзеленбуду».

Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень також за можливості обстежують балансові території і прибирають дерева та гілля, які загрожують життю людей, заважають руху автомобілів та пішоходів.

Точна кількість пошкоджених дерев буде відома після повного обстеження всіх територій.

До ліквідації наслідків негоди загалом залучено більше 200 зеленбудівців та 40 одиниць техніки.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.