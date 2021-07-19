Після потопу на станції «Берестейська» не працюють ескалатори

Станція «Берестейська» вже відкрита

Станція метро «Берестейська» відкрита на вхід і вихід для пасажирів. Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».

Але, як повідомляє кореспондент «Главкома», на станції не працюють ескалатори.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Для уникнення потрапляння води на колії у переході до станції метро «Берестейська» було зачинено гермозатвор.

Станцію «Академмістечко» вже відкрито для пасажирів.

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.