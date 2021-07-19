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    Після потопу на станції «Берестейська» не працюють ескалатори

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    У результаті сильного дощу станцію метро затопило водою - Після потопу на станції «Берестейська» не працюють ескалатори
    У результаті сильного дощу станцію метро затопило водою
    Фото: Київський метрополітен

    Станція «Берестейська» вже відкрита

    Станція метро «Берестейська» відкрита на вхід і вихід для пасажирів. Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Але, як повідомляє кореспондент «Главкома», на станції не працюють ескалатори.

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

    Потужна злива затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    Для уникнення потрапляння води на колії у переході до станції метро «Берестейська» було зачинено гермозатвор.

    Станцію «Академмістечко» вже відкрито для пасажирів.

    Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

    Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

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    Теги: Київ метро негода дощ
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    Після потопу на станції «Берестейська» не працюють ескалатори