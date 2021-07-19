Після потопу на станції «Берестейська» не працюють ескалатори
Станція «Берестейська» вже відкрита
Станція метро «Берестейська» відкрита на вхід і вихід для пасажирів. Про це інформує пресслужба КП «Київський метрополітен».
Але, як повідомляє кореспондент «Главкома», на станції не працюють ескалатори.
Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.
Потужна злива затопила вулиці міста.
Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».
Для уникнення потрапляння води на колії у переході до станції метро «Берестейська» було зачинено гермозатвор.
Станцію «Академмістечко» вже відкрито для пасажирів.
Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.
Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15.
За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.