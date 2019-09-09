Кличко викрив маніпуляції Богдана



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Глава Офісу президента Андрій Богдан намагається позбавити мера Києва Віталія Кличка влади

Глава Офісу президента Андрій Богдан порівняв бюджети Києва і Праги без врахування інших показників цих міст

Мер Києва Віталій Кличко на конкретному прикладі показав, як маніпулюють інформацією його опоненти. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Про маніпуляції на конкретному прикладі. Маніпулятор - глава Офісу президента Андрій Богдан. Навівши в ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» пару цифр про бюджети двох міст, - без порівняння інших показників – «Де наша Прага?» - задоволено посміхаючись, спитав пан Богдан. По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО!» - написав мер столиці.

Він нагадав, що ще 5 років тому Київ був банкрутом, маючи бюджет 18 мільярдів гривень, а борги 25 мільярдів. За ці роки міська влада збільшила бюджет міста більше, ніж втричі, а борг став менше 4 мільярдів гривень.





«Ну і, про всяк випадок іще одне нагадування: Прага - столиця країни, що є членом Євросоюзу. Прага - місто з доходом на душу населення майже 3 тисячі доларів, у Києві ж цей показник в чотири рази нижчий, - підкреслив Кличко. - Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою інформацією і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання «Де наша Чехія?» (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)».

Нагадаємо, 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

Як повідомлялося, народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.