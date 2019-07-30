Кличко підтвердив, що Кивїраду контролюють двоє-троє смотрящих - Богдан



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Керівник Офісу президента Андрій Богдан

Мер Києва розповідав главі Офісу президента, що він немає відношення до корупції в столиці

Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Віталієм Кличком на Банковій.

«Таких зустрічей було дві. На цих зустрічах я йому особисто шість раз попросив відмовитись від інституту «смотрящих» в Києві, відійти від корупційних схем і стати дійсно народним мером, стати людиною, яка немає жодного відношення до корупції…», - сказав Богдан сьогодні на брифінгу.

Він визнав, що Кличко дійсно людина, ім’я якої знає увесь світ, проте» він втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх п’яти років».

«І мер Києва Віталій Кличко підтвердив мені, що він дійсно не контролює Київську Раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером», - поділився деталями розмови з мером Києва Андрій Богдан.

Кличко наголосив, що немає жодного відношення до корупції і розкрадань. «Він розуміє, що щось відбувається не так, проте нічого з цим зробити не може. Він не задіяний в корупції, але іноді використовує спільну можливість пересування авіатранспортом», - зазначив Богдан.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.