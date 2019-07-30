  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Представник одного зі «смотрящих» в Києві пропонував «пиляти» столичні гроші – Богдан

    • Розсилка
    До Андрія Богдана після виборів приходив представник київського смотрящого - Представник одного зі «смотрящих» в Києві пропонував «пиляти» столичні гроші – Богдан
    До Андрія Богдана після виборів приходив представник київського смотрящого

    Андрій Богдан жалкує, що не зміг записати розмову, під час якої йому пропонували $20 млн щороку

    Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар.

    «Декілька днів назад до мене приходив один з адвокатів, який представився адвокатом одного із «смотрящих», які заважають Кличку ефективно управляти містом, і висловив пропозицію, що робота з місцевим бюджетом столиці дозволяє їм отримувати $40 млн в рік. Попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити пополам», - сказав Богдан сьогодні на брифінгу.

    При цьому він додав, що, на жаль, не був готовий до такої зустрічі і йому не вдалось зафіксувати такі дані.

    «Проте цю частину інформацію також буде повідомлено правоохоронним органам», - пообіцяв керівник Офісу президента.

    Читайте також

    Перед цим Андрій Богдан повідомив, що двічі зустрічався з Кличком. На цих зустрічах  мер Києва, за словами глави Офісу президента, зізнався, що Київраду контролює не він, а є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. «І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером», - додав Богдан.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ