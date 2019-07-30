Представник одного зі «смотрящих» в Києві пропонував «пиляти» столичні гроші – Богдан



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До Андрія Богдана після виборів приходив представник київського смотрящого

Андрій Богдан жалкує, що не зміг записати розмову, під час якої йому пропонували $20 млн щороку

Керівник Офісу президента Андрій Богдан розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар.

«Декілька днів назад до мене приходив один з адвокатів, який представився адвокатом одного із «смотрящих», які заважають Кличку ефективно управляти містом, і висловив пропозицію, що робота з місцевим бюджетом столиці дозволяє їм отримувати $40 млн в рік. Попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити пополам», - сказав Богдан сьогодні на брифінгу.

При цьому він додав, що, на жаль, не був готовий до такої зустрічі і йому не вдалось зафіксувати такі дані.

«Проте цю частину інформацію також буде повідомлено правоохоронним органам», - пообіцяв керівник Офісу президента.

Перед цим Андрій Богдан повідомив, що двічі зустрічався з Кличком. На цих зустрічах мер Києва, за словами глави Офісу президента, зізнався, що Київраду контролює не він, а є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. «І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером», - додав Богдан.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.