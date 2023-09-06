До Києва прибув держсекретар США Блінкен

Останній раз держсекретар США відвідував Київ у вересні минулого року

Через візит важливого гостя центр міста перекрито

Сьогодні, 6 вересня, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

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Вранці 6 вересня стало відомо, що Блінкен вже перебуває у Києві.

Про можливість його візиту у середу ЗМІ неофіційно дізналися ще напередодні.

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Центр міста перекрито.

Останній раз держсекретар США відвідував Київ у вересні минулого року. Тоді він оголосив про виділення $2 млрд військової допомоги США для України.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США провела конструктивні розмови на двопартійній основі в обох палатах Конгресу і висловив впевненість щодо нового фінансування для України.