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У Києві введуть обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту: названо причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві введуть обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту: названо причину
З 20-го вересня 2023 року обмежено в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік
фото з відкритих джерел

Влада вводить обмеження через перевантажені в години пік дороги Києва

У Києві вводять обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в години пік вранці та ввечері. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглядалася тема розвантаженості автомобільних доріг міста. Адже дороги столиці перевантажені в години пік. Людям важко дістатися на роботу, а спеціальному транспорту – до місця призначення.

«Прийнято рішення – з 20-го вересня 2023 року обмежити в’їзд великогабаритного транспорту в столицю в години пік вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00. Обмеження будуть встановлені на в’їздах до столиці», – повідомив Попко.

Контроль за виконанням рішення буде здійснювати поліція Києва.

Начальник КМВА також нагадав, що заборона в’їзду в години пік існувала в Києві і раніше, ще до початку повномасштабної війни.

Як повідомлялось раніше, у зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводила тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів.

До слова, влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

Теги: Київ дороги транспорт затор

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