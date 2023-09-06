Київрада презентувала навчальну програму «Добре сусідство»: у чому особливість

Програма побудована на основі моделі, яка успішно функціонує більше 20 років в Ізраїлі та допомагає громадам підтримувати одна одну

Головна ідея програми – створити низку локальних бригад серед мешканців столичних багатоповерхівок, які знатимуть чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації

У Києві у Центрі стресостійкості презентували навчальну програму «Добре сусідство». Вона є першою в Україні і розроблена на замовлення міської влади в межах Меморандуму із Ізраїлем. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

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За її словами, головна ідея програми – створити низку локальних бригад серед мешканців столичних багатоповерхівок. Вони знатимуть чіткий план дій на випадок надзвичайної ситуації. А також зможуть надавати компетентну допомогу сусідам, щоб покращити стан постраждалих до прибуття екстрених служб та навіть врятувати життя.

У Центрі стресостійкості презентували програму «Добре сусідство» фото: Марина Хонда

«Програма побудована на основі моделі, яка успішно функціонує більше 20 років в Ізраїлі та допомагає громадам підтримувати одна одну. Це дієвий приклад того, як колективні зусилля можуть допомогти постраждалим сусідам під час війни», – каже Хонда.

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У КМДА поінформували, що наприкінці серпня програму протестували за участю управителів багатоквартирних будинків, навчального Центру головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Києва та фахових психологів Центру стресостійкості.

Наразі навчання уже пройшли 20 управителів об'єднань багатоквартирних будинків. Міська влада отримала багато відгуків і продовжуватиме впроваджувати програму й надалі, підсумувала Хонда.

Зазначимо, що про впровадження системи ізраїльської системи стресостійкості у Києві Марина Хонда раніше розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому».

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

Нагадаємо, що раніше на базі Національного авіаційного університету відкрили перший у столиці Центр ветеранського розвитку. Тут наші захисники та захисниці зможуть підвищити свої професійні кваліфікації. Також вони зможуть здобути нову професію, отримати нові знання та навички. Це допоможе їм швидше знайти роботу в цивільному житті.