Reuters показало фото нічної роботи ППО в Києві. Повітряні сили відреагували

Сили оборони обіцяють вжити заходів, якщо фахівці виявлять порушення на фотографіях журналістів

Агентство Reuters опублікувало знімки неба над Києвом, на яких видно бойову роботу сил протиповітряної оборони по ворожих «Шахедах» вночі 10 вересня. Якщо Збройні сили України виявлять порушення, буде вжито відповідних заходів. Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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«Повітряні сили не можуть заборонити таке явище (публікацію фото та відео роботи ППО – «Главком»), але якщо там є порушення, то є відповідні служби, які визначать, чи є там чутлива інформація, наскільки вона чутлива і взагалі для чого це потрібно робити», – пояснив він.

За словами речника Повітряних сил, фахівці розберуться в інциденті і зроблять належні висновки. Ігнат наголосив, що якщо буде виявлено порушення, буде відповідна реакція.

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Також він укотре закликав не фіксувати роботу наших сил ППО.

Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Уламки дронів упали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.

Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджень зазнали, зокрема, приватні будинки, школа, дитсадок, селищна рада та навчально-реабілітаційний центр.