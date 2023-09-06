Масована нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили деталі удару

Рашисти випустили по Україні ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 з дев’яти літаків Ту-95мс

Знищено 23 повітряні цілі

Уночі 6 вересня російські терористи завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»;

25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

«По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження», - інформують Повітряні сили.

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

балістичну ракету «Іскандер-М»;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала до десяти групових авіаударів по об’єктах та позиціях окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. О 4:43 повітряну тривогу оголосили в Києві та області. Станом о 6:37 тривогу було скасовано.

Близько 6 години у Києві прогриміли вибухи. КМВА та Київська обласна військова адміністрація повідомили про роботу ППО.

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Відомо, що відбулася комбінована ворожа атака на Київ: окупанти випустили по столиці два типи ракет.

Крім того, у ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин.