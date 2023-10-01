У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)
Військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих взяли участь у покладанні квітів та вшанували пам’ять хвилиною мовчання
У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України. Участь у покладанні квітів взяли військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих захисників і захисниць, представники громадських організацій.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві. Також своє привітання записав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.
До слова, з нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому.
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