У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)

У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України

Військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих взяли участь у покладанні квітів та вшанували пам’ять хвилиною мовчання

У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України. Участь у покладанні квітів взяли військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих захисників і захисниць, представники громадських організацій.

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Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

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У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України фото: КМДА

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві. Також своє привітання записав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.

До слова, з нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому.