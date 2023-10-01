Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)
У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України
фото: КМДА

Військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих взяли участь у покладанні квітів та вшанували пам’ять хвилиною мовчання

У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України. Участь у покладанні квітів взяли військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих захисників і захисниць, представники громадських організацій.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

9 фото
На весь екран
У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України
фото: КМДА

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві. Також своє привітання записав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.

До слова, з нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому.

Теги: Київ День захисника України військові свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
Сьогодні, 06:00
Фахові психологині знають, як допомогти тим, хто пережив стресові ситуації
Столиця запрошує захисників на терапевтичну зустріч із психологами
26 вересня, 16:34
Куля не збирала жодних розвідувальних даних
Китайська куля у повітряному просторі США: чим завершилася шпигунська історія
17 вересня, 20:22
Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі
Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі
13 вересня, 06:30
Черновецькький вважає, що так звана «СВО» спрямована на те, щоб розпочати перемовини між Україною та РФ
Ексмер Києва Черновецький зробив скандальну заяву про війну в Україні (відео)
12 вересня, 15:06
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
США попередили Росію й КНДР про санкції в разі передачі зброї
12 вересня, 02:55
11 вересня віряни вшановують пам'ять преподобної Феодори Олександрійської
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня, 00:01
Щодо прориву російської оборони на Запорізькому напрямку Шойгу вирішив мовчати
Контрнаступ: Шойгу визнав, що ЗСУ дають жару окупантам на Запоріжжі
5 вересня, 13:34
Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці
Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці
4 вересня, 20:09

Новини

В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)
У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)
Фотографія приносила йому щастя. У Києві попрощалися з добровольцем Джоном, який повернувся на війну з Америки
Фотографія приносила йому щастя. У Києві попрощалися з добровольцем Джоном, який повернувся на війну з Америки
Обвал Дегтярівського мосту в Києві: з'явилися нові фото
Обвал Дегтярівського мосту в Києві: з'явилися нові фото
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
Який вигляд має Дегтярівський міст після обвалу (відео)
Який вигляд має Дегтярівський міст після обвалу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
32K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
31K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
17K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
15K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
14K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту