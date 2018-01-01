Кличко вручив родинам Героїв Небесної Сотні сертифікати на квартири

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян-Героїв Небесної Cотні та учасниками Революції гідності, розказав про роботу міської влади щодо вшанування пам’яті Героїв і підтримки їхніх родин та вручив чотири сертифікати на квартири.

Так, три квартири отримали учасники Революції Гідності, які були травмовані на Майдані, а одну - родина загиблого Героя. Відтак, міська влада вирішила питання квартирної черги для цієї категорії пільгових осіб.

Всього на квартирному обліку перебувало 16 осіб - 7 учасників Революції Гідності, що мають інвалідність, та 9 сімей загиблих учасників Героїв Небесної Cотні. 12 квартир було надано за попередні роки.

«Чотири роки тому наша держава втратила сотню відважних героїв, а ви – своїх батьків, чоловіків, братів, синів. Я розумію, що Ваш біль житиме з вами завжди і ніякими словами його не можна залікувати. Вам сьогодні потрібно, аби пам’ять про Ваших рідних жила вічно, а ми, як влада, не забували підтримувати родини тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України. І все, що ми можемо зробити, крок за кроком робимо», - зауважив мер.

Кличко прозвітував і про інші заходи, які здійснює столична влада для підтримки родин Героїв Небесної Сотні та увічнення пам’яті загиблих під час Революції Гідності.

Окрім житла, родини Героїв Небесної Сотні також були забезпечені земельними ділянками. Так, 27 родин Героїв отримали земельні ділянки по 10 соток у селищі Биківня під Києвом.

Також міська влада регулярно забезпечує родини Героїв Небесної Сотні різними соціальними пільгами та планує в майбутньому збільшувати їх обсяги.

На сьогодні надається щорічна матеріальна допомога родинам Героїв Небесної Сотні в розмірі 25 тис. грн.; щомісячна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв в розмірі 3 тис. грн. Члени сімей загиблих киян – Героїв Небесної Сотні отримують картки киянина, матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг; сприяння в першочерговому влаштуванні дітей Героїв Небесної Сотні до садочків, безкоштовне харчування дітей героїв Небесної Сотні - учнів 5-11 класів у школах.

Що стосується історичної пам’яті, то для увічненння пам’яті Героїв Небесної Сотні було перейменовано частину вулиці Інституцької від Майдану Незалежності до вулиці Ольгинської, на алею Героїв Небесної Сотні.

У рамках декомунізації імена Героя Небесної Сотні та учасника Революції гідності отримали дві столичні вулиці. Так, вулицю Ілліча в Дарницькому районі перейменували на вулицю Героя Небесної Сотні 30-річного Юрія Пасхаліна. А вулицю Миколи Лебедєва в Дніпровському районі було перейменовано на вулицю Героя Юрія Поправки.

«Юрій, учасник Революції Гідності, пройшовши Майдан, згодом потрапив у полон у Слов’янську в 2014 році та був жорстоко закатований проросійськими бойовиками. Йому, студенту Київського політехнічного інституту, було лише 18 років», - зауважив мер.

Також в столиці було встановлено 23 меморіальних дошки в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Та виділено земельну ділянку площею 1,22 га Музею Революції Гідності за адресою Алея Героїв Небесної Сотні 3-5, що поряд з Жовтневим палацом.