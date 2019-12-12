Автопарк київської мерії оновився за 11 млн грн автівками Toyota



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Мерія купила два повнопривідних 7-місних автомобілі Toyota Highlander 3,5 AWD 8A/T Prestige-2019 на загальну суму 2,49 млн грн

В автопарку мерії Києва з'являться 14 нових автомобілів марки Toyota

Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 9 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Автострада» легкових автомобілів на загальну суму 11,07 млн грн. Про це повідомляється в системі ProZorro.

Фірма поставить два повнопривідних 7-місних автомобілі Toyota Highlander 3,5 AWD 8A/T Prestige-2019 кольору «сірий металік» на загальну суму 2,49 млн грн (по 1,25 млн грн). Кожна автівка матиме передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї, сидіння – комбінована шкіра з перфорацією, оздоблення салону декоративними вставками, що імітують дерево, оздоблення дверних карт синтетичною шкірою, круїз-контроль, підігрів сидінь, клімат-контроль, аудіосистему (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0″ та навігаційною системою, подушки безпеки.

«Наші гроші» пишуть, що в автосалонах Toyota Highlander Prestige продають за 1,22 млн грн.

Крім того, «ВіДі Автострада» поставить 12 автомобілів Toyota Camry Comfort (2019) на загальну суму 8,58 млн грн (по 715 тис грн) Авто матиме мультифункціональне кермо, передні та задні сенсори паркування, подушки безпеки, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль тощо.

На торгах конкурентом «ВіДі Автострада» було ТОВ «Гранд Мотор» Тетяни Дерешук і Марії Гвоздьової, чия пропозиція була вищою і склала 11,92 млн грн.

У аукціоні також хотіло взяти участь ТОВ «Артсіті» Олександра Лалаяна, але його пропозицію було відхилено, оскільки фірма не надала частину документів.

Як повідомляли «Наші гроші», два роки тому КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради» надавало послуги перевезень, в яких були задіяні 51 автомобіль (найбільше Toyota Camry, йшлося також про дві автівки Toyota Highlander). Крім того, в кінці 2017 року київські комунальники придбали 13 автомобілів Toyota Сorolla, чотири Toyota Camry, а також дві Toyota Highlander на загальну суму 12,69 млн грн.