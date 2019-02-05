Начальника відділення столичної поліції затримали на хабарі у $15 тис.



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Затримання підозрюваного у хабарництві поліцейського Фото: Прокуратура Києва

Поліцейський був затриманий у службовому кабінеті

У вівторок, 5 лютого, під процесуальним керівництвом прокуратури Києва та Генпрокуратури слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження СБУ та Департаменту внутрішньої безбеки Нацполіції України затримано на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника відділення поліції одного з районних управлінь у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Слідством встановлено, що у січні поточного року до районного управління поліції звернувся громадянин із заявою про вчинення щодо нього розбійного нападу та заволодіння коштами у сумі 67 тисяч доларів CША. Однак замість того, щоб розпочати досудове слідство, т. в. о. начальника відділення почав вимагати у заявника 34 тис. доларів США за внесення вказаних відомостей до ЄРДР, використовуючи погрози та залякування», - йдеться в повідомленні.

Отримавши першу частину неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів, правоохоронець погодився зменшити загальну суму хабара до 15 тисяч. Надалі під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі еквівалентній 420 тис. грн поліцейський був затриманий у службовому кабінеті.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.