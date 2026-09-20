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У Голосіївському районі Києва впав безпілотник

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Голосіївському районі Києва впав безпілотник
Попередньо, дрон упав у районі нежитлової забудови
фото з відкритих джерел

Екстрені служби прямують на місце

У Голосіївському районі столиці впав безпілотник. Попередньо, у районі нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, близько 14:27 в Києві було оголошено дронову небезпеку. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний БпЛА, що йде курсом на Ірпінь/Київ із півночі. Це вже сьома тривога цієї доби. 

Також повідомлялося, що у Києві працюють сили протиповітряної оборони, а нові ворожі безпілотники заходять на столицю.

Голова ОВА Тимур Ткаченко раніше повідомив, що Київщину продовжують атакувати ворожі дрони. У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого БпЛА спричинили займання. Пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам’яті загиблих. Також внаслідок повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.

У Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у цих випадках немає. Рятувальники та всі відповідальні служби продовжують працювати на місцях і фіксувати наслідки атаки.

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Теги: пожежа Віталій Кличко рятувальники безпілотник тривога Київ

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