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Під час атаки на Київ поранено залізничника, який повертався зі зміни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час атаки на Київ поранено залізничника, який повертався зі зміни
Залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення
фото з відкритих джерел

За жовтого рівня тривог посадка та висадка пасажирів – лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме на Дарниці

Російські війська продовжують завдавати ударів по столиці, прицільно цілячись у залізничну інфраструктуру міста. Унаслідок чергових атак зазнав уламкових поранень працівник «Укрзалізниці». Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, інформує «Главком».

За словами голови правління, чоловік дістав поранення, коли повертався додому після робочої зміни. Наразі він перебуває в лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Перцовський наголошує, шо через обстріли та загрозу повторних ударів у столиці можливі затримки з відправкою поїздів. Наслідки атак оперативно усувають, однак під час нових сигналів тривоги працівників відводять у безпечні місця, що впливає на дотримання графіка.

У компанії закликали громадян бути максимально обачними біля залізничних об’єктів та негайно прямувати в укриття за будь-якого рівня загрози.

Також в «Укрзалізниці» нагадали важливі правила для пасажирів:

  • На Центральному вокзалі столиці та на станції «Дарниця» посадка й висадка пасажирів під час «жовтого» рівня тривоги здійснюються виключно з підземних приміщень.
  • Якщо через безпекову ситуацію ви запізнюєтеся на свій рейс, компанія поверне 100% вартості квитка та допоможе виїхати наступним потягом.

Пасажирів просять відстежувати актуальний статус рейсів онлайн на офіційних ресурсах перевізника.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

Теги: Київ Укрзалізниця обстріл тривога

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