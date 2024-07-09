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СБУ знайшла незаперечні докази російського ракетного удару по дитячій лікарні у Києві (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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СБУ знайшла незаперечні докази російського ракетного удару по дитячій лікарні у Києві (фото)
СБУ довела, що росіяни цілеспрямовано запустили ракету по дитячій лікарні
фото: СБУ

Під час розслідування слідчі виявили багато уламків від російської ракети 

СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101. Про це інформує Служба безпеки України.

«Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів», – йдеться в повідомленні. 

Уламок від російської ракети
Уламок від російської ракети
СБУ

Серед знайдених фрагментів:

  • Уламок двигуна ракети Х-101;
  • Уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
  • Уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
  • Середня частина корпусу крилатої ракети Х-101;
  • Обтікач хвостового відсіку та уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
  • Уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 з інвентарним та серійним номерами.
Уламок від ракети росіян
Уламок від ракети росіян
СБУ

Крім речових доказів, експерти СБУ проаналізували траєкторію польоту ракети, характер пошкоджень та відеоматеріали, які підтверджують, що удар був цілеспрямованим. Спроби російської пропаганди перекласти відповідальність на українські сили ППО визнано безпідставними та цинічними.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що Служба безпеки докладе всіх зусиль, щоб винні у цьому воєнному злочині понесли відповідальність. Він запевнив, що держава-терорист не уникне правосуддя, а конкретні імена вбивць будуть встановлені та покарані.

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Теги: уламки ракет Василь Малюк відео правосуддя Охматдит розслідування держава

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